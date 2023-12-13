Вагнер Лав близок к переходу в клуб Серии А

У 39-летнего нападающего Вагнера Лава появился вариант в высшем дивизионе чемпионата Бразилии.
Контракт игроку планирует предложить выходец из Серии В «Атлетико Гойяненсе».
- В минувшем сезоне Вагнер Лав провел 33 матча за «Спорт Ресифи» (Серия В), в которых забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.
- «Ресифи» не смог по итогам сезона подняться в бразильскую Серию А.
- В составе ЦСКА бразилец сыграл в 259 встречах, забил 124 мяча и сделал 53 результативные передачи.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: Globo