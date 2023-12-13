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    Вагнер Лав близок к переходу в клуб Серии А

    У 39-летнего нападающего Вагнера Лава появился вариант в высшем дивизионе чемпионата Бразилии.

    Контракт игроку планирует предложить выходец из Серии В «Атлетико Гойяненсе».

    • В минувшем сезоне Вагнер Лав провел 33 матча за «Спорт Ресифи» (Серия В), в которых забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.
    • «Ресифи» не смог по итогам сезона подняться в бразильскую Серию А.
    • В составе ЦСКА бразилец сыграл в 259 встречах, забил 124 мяча и сделал 53 результативные передачи.

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    Источник: Globo

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    Сегодня, 19:48
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1761

      k611 55 минут назад

      Подумал что итальянская серия А.

      0
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      Рейтинг: +6739

      Питерский князь 1 час назад

      И чё?

      0
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