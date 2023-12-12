Раскрыты планы «Спартака» на зимнюю паузу в РПЛ

Стала известна дата выхода игроков «Спартака» из зимнего отпуска.
Футболисты московской команды соберутся на базе 18 января, на следующий день они пройдут медицинское обследование и тестирование.
Ожидается, что 22 января спартаковцы отправятся на зимние сборы в Дубай, где примут участие в зимнем Кубке РПЛ.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
- В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.
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Источник: Metaratings