Раскрыты планы «Спартака» на зимнюю паузу в РПЛ

Стала известна дата выхода игроков «Спартака» из зимнего отпуска.

Футболисты московской команды соберутся на базе 18 января, на следующий день они пройдут медицинское обследование и тестирование.

Ожидается, что 22 января спартаковцы отправятся на зимние сборы в Дубай, где примут участие в зимнем Кубке РПЛ.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

В активе москвичей 30 очков в 18 турах.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

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