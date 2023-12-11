Канчельскис спрогнозировал результат матча «Манчестер Юнайтед» – «Бавария»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о своих ожиданиях от игры с «Баварией».

Команды встретятся в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Матч на «Олд Траффорд» состоится во вторник в 23:00 мск.

У «Баварии» 13 очков и гарантированное 1-е место в квартете.

«МЮ» идет последним с 4 баллами, уступая «Галатасараю» и «Копенгагену» (по 5).

«Конечно, будет беда, если Манчестер потеряет очки и покинет Лигу чемпионов. Но другого варианта я пока не вижу. У них будет шанс только в случае победы над «Баварией», но немцы после поражения 1:5 в Бундеслиге выйдут заряженными и при этом без давления: захотят – включатся в игру, захотят – будут покуривать.

Думаю, что матч завершится ничьей, потому что каждый будет биться даже за одно очко, которое сейчас влияет на доходы клуба. И «МЮ», и «Бавария» в любом случае будут забивать, поэтому матч завершится голевой ничьей – 2:2», – спрогнозировал Канчельскис.

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