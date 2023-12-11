Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Канчельскис спрогнозировал результат матча «Манчестер Юнайтед» – «Бавария»

    Канчельскис спрогнозировал результат матча «Манчестер Юнайтед» – «Бавария»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о своих ожиданиях от игры с «Баварией».

    • Команды встретятся в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
    • Матч на «Олд Траффорд» состоится во вторник в 23:00 мск.
    • У «Баварии» 13 очков и гарантированное 1-е место в квартете.
    • «МЮ» идет последним с 4 баллами, уступая «Галатасараю» и «Копенгагену» (по 5).

    «Конечно, будет беда, если Манчестер потеряет очки и покинет Лигу чемпионов. Но другого варианта я пока не вижу. У них будет шанс только в случае победы над «Баварией», но немцы после поражения 1:5 в Бундеслиге выйдут заряженными и при этом без давления: захотят – включатся в игру, захотят – будут покуривать.

    Думаю, что матч завершится ничьей, потому что каждый будет биться даже за одно очко, которое сейчас влияет на доходы клуба. И «МЮ», и «Бавария» в любом случае будут забивать, поэтому матч завершится голевой ничьей – 2:2», – спрогнозировал Канчельскис.

    Новости по теме
    Канчельскис сказал, когда УЕФА снимет бан с российских команд 2
    Канчельскис оценил результативность Дзюбы в первой части сезона 1
    Канчельскис оценил шансы Пиняева попасть в «Манчестер Юнайтед» 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+