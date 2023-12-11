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    • Чеферин хочет изменить устав УЕФА, чтобы обнулить свой первый президентский срок и баллотироваться снова в 2027 году

    Чеферин хочет изменить устав УЕФА, чтобы обнулить свой первый президентский срок и баллотироваться снова в 2027 году

    Александер Чеферин может остаться на посту президента УЕФА до 2031 года.

    Он хочет изменить устав УЕФА, чтобы обнулить свой первый президентский срок.

    Если данные поправки будут внесены, 56-летний словенец сможет баллотироваться на четвертый срок.

    • Чеферин был избран президентом УЕФА в 2016 году на замену Мишелю Платини.
    • Сначала он руководил организацией в течение 2,5 лет вместо предшественника, а затем был дважды переизбран – в 2019 и 2023 годах.
    • Срок его полномочий истекает в 2027-м.
    • Предлагаемые поправки будут в начале февраля вынесены на голосование на Конгрессе в Париже.

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1429

      Parham 36 минут назад

      Путинская зараза!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12727

      BRO_football 1 час назад

      Что же мне это напоминает?
      Молодец, Чеферин! Учится у лучших!

      2
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