Чеферин хочет изменить устав УЕФА, чтобы обнулить свой первый президентский срок и баллотироваться снова в 2027 году

Александер Чеферин может остаться на посту президента УЕФА до 2031 года.
Он хочет изменить устав УЕФА, чтобы обнулить свой первый президентский срок.
Если данные поправки будут внесены, 56-летний словенец сможет баллотироваться на четвертый срок.
- Чеферин был избран президентом УЕФА в 2016 году на замену Мишелю Платини.
- Сначала он руководил организацией в течение 2,5 лет вместо предшественника, а затем был дважды переизбран – в 2019 и 2023 годах.
- Срок его полномочий истекает в 2027-м.
- Предлагаемые поправки будут в начале февраля вынесены на голосование на Конгрессе в Париже.
Источник: Daily Mail