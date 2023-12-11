Чеферин хочет изменить устав УЕФА, чтобы обнулить свой первый президентский срок и баллотироваться снова в 2027 году

Александер Чеферин может остаться на посту президента УЕФА до 2031 года.

Он хочет изменить устав УЕФА, чтобы обнулить свой первый президентский срок.

Если данные поправки будут внесены, 56-летний словенец сможет баллотироваться на четвертый срок.