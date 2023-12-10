Смотреть прямую трансляцию матча «Лутон Таун» и «Манчестер Сити», 16 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря 2023, в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Лутон Таун»: Камински, Локьер, Менги, Белл, Баркли, Накамба, Джайлс, Даути, Адебайо, Браун, Таунсенд.

Главный тренер: Роб Эдвардс

«Манчестер Сити»: Мораес, Уокер (c), Диаш, Аке, Гвардиол, Ковачич, Грилиш, Эрнандес, Силва, Фоден, Альварес.

Главный тренер: Пеп Гвардиола

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лутон Таун» – «Манчестер Сити»