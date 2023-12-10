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    • «Лутон Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2023

    «Лутон Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лутон Таун» и «Манчестер Сити», 16 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря 2023, в 17:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Лутон Таун»: Камински, Локьер, Менги, Белл, Баркли, Накамба, Джайлс, Даути, Адебайо, Браун, Таунсенд.

    Главный тренер: Роб Эдвардс

    «Манчестер Сити»: Мораес, Уокер (c), Диаш, Аке, Гвардиол, Ковачич, Грилиш, Эрнандес, Силва, Фоден, Альварес.

    Главный тренер: Пеп Гвардиола

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лутон Таун» – «Манчестер Сити»

    Источник: Бомбардир

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