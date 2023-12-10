В воскресенье, 10 декабря, «Лутон Таун» в матче 16 тура АПЛ примет на своем поле лидера турнирной таблицы – «Манчестер Сити». Игра начнется в 17:00 по московскому времени.
«Лутон Таун»
«Лутон Таун» занимает 18-е место в турнирной таблице после 15 туров АПЛ. В активе команды 9 очков. «Лутон» одержал 2 победы, сыграл вничью 3 раза и потерпел 10 поражений. В активе «Лутон Тауна» 16 забитых и 30 пропущенных голов. Команда находится в зоне вылета.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» занимает первое место, имея в своем активе 30 очков после 15 сыгранных туров. Команда одержала 9 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Забито 36 голов, пропущено 17.
Личные встречи
В последних пяти встречах между «Лутон Тауном» и «Манчестер Сити» были зафиксированы следующие результаты:
- 15.02.1992 «Манчестер Сити» – «Лутон Таун» 4:0;
- 23.11.1991 «Лутон Таун» – «Манчестер Сити» 2:2;
- 05.03.1991 «Манчестер Сити» – «Лутон Таун» 3:0;
- 17.11.1990 «Лутон Таун» – «Манчестер Сити» 2:2;
- 17.03.1990 «Лутон Таун» – «Манчестер Сити» 1:1.
Прогноз на матч «Лутон Таун» – «Манчестер Сити»
«Лутон», несмотря на статус аутсайдера, в нынешнем сезоне показал, что готов сражаться за каждый набранный балл. Новичок АПЛ «попил крови» у «Арсенала» (поражение 3:4) и даже отобрал очки у «Ливерпуля» (1:1). Подопечным Гвардиолы будет непросто, впрочем, нынешний лидер турнирной таблицы наверняка возьмет три очка в этой встрече. Наш прогноз: победа «Манчестер Сити» – 1.23 , обе забьют – 2.22.