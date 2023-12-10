Чернов: «Зенит» и «Краснодар» досягаемы для «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов видит команду в борьбе за первое место РПЛ.

«Хорошо, что далеко не отпустили конкурентов. Сейчас отрыв не такой большой – пять-шесть очков. Будем настраиваться на следующие игры, надеюсь, хорошо отдохнем, проведем время с семьей и перезагрузимся. Во второй части будем стараться все игры играть на победу. Надо догонять.

Безусловно, «Зенит» и «Краснодар» досягаемы для нас. У них сейчас не лучшие времена. В прошлом году было невозможно представить, что «Зенит» потеряет очки, сейчас же у них отбирают много очков. Тем более, следующая игра у нас с ними», – сказал Чернов.