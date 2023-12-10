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    Чернов: «Зенит» и «Краснодар» досягаемы для «Спартака»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов видит команду в борьбе за первое место РПЛ.

    «Хорошо, что далеко не отпустили конкурентов. Сейчас отрыв не такой большой – пять-шесть очков. Будем настраиваться на следующие игры, надеюсь, хорошо отдохнем, проведем время с семьей и перезагрузимся. Во второй части будем стараться все игры играть на победу. Надо догонять.

    Безусловно, «Зенит» и «Краснодар» досягаемы для нас. У них сейчас не лучшие времена. В прошлом году было невозможно представить, что «Зенит» потеряет очки, сейчас же у них отбирают много очков. Тем более, следующая игра у нас с ними», – сказал Чернов.

    • В 18-м туре РПЛ «Спартак» победил «Крылья Советов» (3:0).
    • Отставание москвичей от 1-го места – 6 очков.
    • Весеннюю часть сезона «Спартак» начнет гостевым матчем против «Зенита».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3874

      alefreddy 14 минут назад

      только для языка многих в команде досягаем а на финише с поникшими головами идете

      0
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      Рейтинг: +6097

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Для срамтака досягаем только Пердив! Гыгыгы

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