Чернов: «Зенит» и «Краснодар» досягаемы для «Спартака»

только для языка многих в команде досягаем а на финише с поникшими головами идете
Защитник «Спартака» Никита Чернов видит команду в борьбе за первое место РПЛ.
«Хорошо, что далеко не отпустили конкурентов. Сейчас отрыв не такой большой – пять-шесть очков. Будем настраиваться на следующие игры, надеюсь, хорошо отдохнем, проведем время с семьей и перезагрузимся. Во второй части будем стараться все игры играть на победу. Надо догонять.
Безусловно, «Зенит» и «Краснодар» досягаемы для нас. У них сейчас не лучшие времена. В прошлом году было невозможно представить, что «Зенит» потеряет очки, сейчас же у них отбирают много очков. Тем более, следующая игра у нас с ними», – сказал Чернов.
- В 18-м туре РПЛ «Спартак» победил «Крылья Советов» (3:0).
- Отставание москвичей от 1-го места – 6 очков.
- Весеннюю часть сезона «Спартак» начнет гостевым матчем против «Зенита».
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