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    • Тикнизян сделал выбор между футболом и сексом и нарвался на реакцию жены – ведущей «Матч ТВ»

    Тикнизян сделал выбор между футболом и сексом и нарвался на реакцию жены – ведущей «Матч ТВ»

    Защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна попросили сделать выбор между футболом и сексом.

    – Год без футбола или год без секса?

    – Год без секса.

    Рядом с Тикнизяном в этот момент была его жена Яна Ромашкина – ведущая «Матч ТВ». Она на его ответ отреагировала так: «Че? Вообще, что ли?».

    • Футболист «Локомотива» женился на ведущей «Матч ТВ» 24 октября.
    • Тикнизян делал предложение Яне на Останкинской башне.
    • От обширной свадьбы пара отказалась, отметив бракосочетание в узком кругу родных и близких.

    Футболист «Локомотива» сделал предложение ведущей «Матч ТВ»: фото очаровательной невесты

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    Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»

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