Тикнизян сделал выбор между футболом и сексом и нарвался на реакцию жены – ведущей «Матч ТВ»

Защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна попросили сделать выбор между футболом и сексом.

– Год без футбола или год без секса?

– Год без секса.

Рядом с Тикнизяном в этот момент была его жена Яна Ромашкина – ведущая «Матч ТВ». Она на его ответ отреагировала так: «Че? Вообще, что ли?».

Футболист «Локомотива» женился на ведущей «Матч ТВ» 24 октября.

Тикнизян делал предложение Яне на Останкинской башне.

От обширной свадьбы пара отказалась, отметив бракосочетание в узком кругу родных и близких.

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