Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» и «Монако», 15 тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2023, в 19:00 по московскому времени.

Предполагаемые стартовые составы на матч:

«Ренн»: Манданда, Бурьежо, Омари, Белосян, Теат, Труффер, Ле Фе, Сантамария, Блас, Гури, Калимуэндо.

Главный тренер: Жюльен Стефан

«Монако»: Кон, Синго, Закария, Салису, Вандерсон, Фофана, Камара, Якобс, Минамино, Головин, Балогун.

Главный тренер: Ади Хюттер

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Монако»