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    • «Ренн» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023

    «Ренн» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» и «Монако», 15 тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2023, в 19:00 по московскому времени.

    Предполагаемые стартовые составы на матч:

    «Ренн»: Манданда, Бурьежо, Омари, Белосян, Теат, Труффер, Ле Фе, Сантамария, Блас, Гури, Калимуэндо.

    Главный тренер: Жюльен Стефан

    «Монако»: Кон, Синго, Закария, Салису, Вандерсон, Фофана, Камара, Якобс, Минамино, Головин, Балогун.

    Главный тренер: Ади Хюттер

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Монако»

    Источник: Бомбардир

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