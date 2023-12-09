В субботу, 9 декабря, «Зенит» на своем поле сыграет с «Пари НН». Игра состоится в рамках 18-го тура чемпионата России и начнется в 19:45 по московскому времени.

«Зенит»

После 17 туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице с 33 очками. Команда выиграла 10 матчей, сыграла вничью в 3 матчах и потерпела 4 поражения. Забито 34 гола, пропущено 17 мячей. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 балла.

«Пари НН»

После 17 туров «Пари НН» занимает 9-е место в турнирной таблице с 24 очками. Команда выиграла 7 матчей, сыграла вничью в 3 матчах и потерпела 7 поражений. Забито 15 голов, пропущено 15 мячей.

Факты о личных встречах

В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

Прогноз на матч «Зенит» – «Пари НН»

«Зенит» – фаворит предстоящей встречи. Команда в прошлом туре неожиданно уступила «Локомотиву» и наверняка постарается реабилитироваться перед своими болельщиками. Наш прогноз – победа «Зенита» (1.27). Наши варианты ставок: ТБ 2.5 – 1.92, ОЗ (нет) – 1.48.