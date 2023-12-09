Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    «Зенит» – «Пари НН»: прогноз на матч 18 тура РПЛ, 9 декабря

    В субботу, 9 декабря, «Зенит» на своем поле сыграет с «Пари НН». Игра состоится в рамках 18-го тура чемпионата России и начнется в 19:45 по московскому времени.

    «Зенит»

    После 17 туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице с 33 очками. Команда выиграла 10 матчей, сыграла вничью в 3 матчах и потерпела 4 поражения. Забито 34 гола, пропущено 17 мячей. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 балла.

    «Пари НН»

    После 17 туров «Пари НН» занимает 9-е место в турнирной таблице с 24 очками. Команда выиграла 7 матчей, сыграла вничью в 3 матчах и потерпела 7 поражений. Забито 15 голов, пропущено 15 мячей.

    Факты о личных встречах

    В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

    • 22.07.2023: «Пари НН» – «Зенит» 0:2;
    • 04.03.2023: «Зенит» – «Пари НН» 3:0;
    • 16.10.2022: «Пари НН» – «Зенит» 0:3;
    • 21.06.2022: «Зенит» – «Пари НН» 1:1 (пен.);
    • 21.05.2022: «Пари НН» – «Зенит» 1:0.

    Прогноз на матч «Зенит» – «Пари НН»

    «Зенит» – фаворит предстоящей встречи. Команда в прошлом туре неожиданно уступила «Локомотиву» и наверняка постарается реабилитироваться перед своими болельщиками. Наш прогноз – победа «Зенита» (1.27). Наши варианты ставок: ТБ 2.5 – 1.92, ОЗ (нет) – 1.48.

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+