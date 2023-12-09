В «Зените» отреагировали на переговоры «Спартака» с Рибальтой

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил возможное назначение Хавьера Рибальты на пост спортивного директора «Спартака».

– Как вам история с Рибальтой в «Спартаке»?

– Он же сказал, что в отпуск приехал, потому что любит снег? (смеется)

Рибальта же не от нас в «Спартак» может перейти, а через два клуба, так что никакого криминала здесь нет.

О чем говорить? В «Зените» мы очень хорошо работали, вопросов к нему не было.

Может быть, «Спартак» уже исчерпал все ресурсы, поэтому решил Рибальту позвать?

Рибальта прибыл в Москву и покинул аэропорт в сопровождении сотрудника службы безопасности «Спартака».

Он занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.

В октябре испанец покинул аналогичную должность в «Марселе».

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