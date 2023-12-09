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    • В «Зените» отреагировали на переговоры «Спартака» с Рибальтой

    В «Зените» отреагировали на переговоры «Спартака» с Рибальтой

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил возможное назначение Хавьера Рибальты на пост спортивного директора «Спартака».

    – Как вам история с Рибальтой в «Спартаке»?

    – Он же сказал, что в отпуск приехал, потому что любит снег? (смеется)

    Рибальта же не от нас в «Спартак» может перейти, а через два клуба, так что никакого криминала здесь нет.

    О чем говорить? В «Зените» мы очень хорошо работали, вопросов к нему не было.

    Может быть, «Спартак» уже исчерпал все ресурсы, поэтому решил Рибальту позвать?

    • Рибальта прибыл в Москву и покинул аэропорт в сопровождении сотрудника службы безопасности «Спартака».
    • Он занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.
    • В октябре испанец покинул аналогичную должность в «Марселе».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +919

      eugen-han 18 минут назад

      Из Спартака будут лепить локомотив трехлетней давности, когда приходили иносранцы и разваливали клуб.

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      Рейтинг: +6060

      ПалкоВводецъ (returned) 29 минут назад

      Попортят его свинарней. Гыгыгы

      1
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