Из Спартака будут лепить локомотив трехлетней давности, когда приходили иносранцы и разваливали клуб.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил возможное назначение Хавьера Рибальты на пост спортивного директора «Спартака».
– Как вам история с Рибальтой в «Спартаке»?
– Он же сказал, что в отпуск приехал, потому что любит снег? (смеется)
Рибальта же не от нас в «Спартак» может перейти, а через два клуба, так что никакого криминала здесь нет.
О чем говорить? В «Зените» мы очень хорошо работали, вопросов к нему не было.
Может быть, «Спартак» уже исчерпал все ресурсы, поэтому решил Рибальту позвать?
- Рибальта прибыл в Москву и покинул аэропорт в сопровождении сотрудника службы безопасности «Спартака».
- Он занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.
- В октябре испанец покинул аналогичную должность в «Марселе».