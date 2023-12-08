В Британии призвали убрать трансгендеров из женского футбола

Британский парламент озаботился проблемой трансгендеров в футболе.

Парламентарии призвали убрать трансгендеров из женского футбола. По их мнению, FA (Футбольная ассоциация) закрывает глаза на проблему. С соответствующим заявлением выступили более чем 70 депутатов.

Ранее FA выступала за присутствие трансгендеров: «Хотим, чтобы футбол был инклюзивным».