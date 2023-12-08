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    • В Британии призвали убрать трансгендеров из женского футбола

    В Британии призвали убрать трансгендеров из женского футбола

    Британский парламент озаботился проблемой трансгендеров в футболе.

    Парламентарии призвали убрать трансгендеров из женского футбола. По их мнению, FA (Футбольная ассоциация) закрывает глаза на проблему. С соответствующим заявлением выступили более чем 70 депутатов.

    Ранее FA выступала за присутствие трансгендеров: «Хотим, чтобы футбол был инклюзивным».

    • В ноябре одна из футболистов-трансгендеров заявила об уходе из английской команды, поскольку соперники стали бойкотировать матчи.

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    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 19:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1831

      Benifacto 10 минут назад

      да зачем? этож бабы)))))а куда им? их и в мужской не возьмут......ыыыыыы
      я предлагаю по другому, вы им на рабочую ногу ленточку ********* нацепите....чтоб они рабочей ногой не били и пасы не отдавали и все будит тип топ
      полный инклюзив)

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