В Госдуме оценили скандальные слова Карпина

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на резонансные слова Валерия Карпина.

Главный тренер «Ростова» после матча с ЦСКА (0:2) назвал дебилами людей, не перенесших матч.

Тренер получил дисквалификацию на 1 матч (еще 1 – условно).

Также Карпин сказал, что ему «стыдно в этом находиться».

«Он должен выбирать выражения, на него смотрят многие. Он – тренер национальной команды, медийный человек, и он однозначно должен понести наказание согласно регламенту, а за подготовку поля отвечает стадион. Проводящая сторона отнеслась халатно, их бы надо тоже наказать за некачественную подготовку футбольного поля», – сказал Свищев.

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