Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    В Госдуме оценили скандальные слова Карпина

    Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на резонансные слова Валерия Карпина.

    • Главный тренер «Ростова» после матча с ЦСКА (0:2) назвал дебилами людей, не перенесших матч.
    • Тренер получил дисквалификацию на 1 матч (еще 1 – условно).
    • Также Карпин сказал, что ему «стыдно в этом находиться».

    «Он должен выбирать выражения, на него смотрят многие. Он – тренер национальной команды, медийный человек, и он однозначно должен понести наказание согласно регламенту, а за подготовку поля отвечает стадион. Проводящая сторона отнеслась халатно, их бы надо тоже наказать за некачественную подготовку футбольного поля», – сказал Свищев.

    Новости по теме
    Реакция Мостового на дисквалификации Абаскаля и Карпина 3
    Радимов сравнил свое наказание и дисквалификацию Карпина за слова о дебилах 2
    В КДК ответили на вопрос об учете статуса Карпина при вынесении решения о дисквалификации
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:58
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +380

      ЗаЖиМ 45 минут назад

      На свищевых тоже смотрим, а толку, целый канал ввели на ТВ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25431

      bset 2 часа назад

      Всех наказать! Всех оштрафовать! Госдуре премию!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      BVG4 2 часа назад

      А что с "некачественной подготовкой футбольного поля "не так?!!! За что наказать???? За снегопад и метель?!!! Или за трактор на поле? Это как же ярко напомнило: " Тихо, тихо! Здесь вам не тут! Вы гражданин СССРа или где?
      - Эт как понимать?
      неполадочка в паспорте! Так что?
      - нормальный паспорт, советский! отметочка есть - регистрация военкомата, регистрация брака, регистрация развода, что еще?
      - молчать! Когда вас спрашивают!
      - обязательно!
      - вот совершенно не понятно где вы постоянно живете?
      - ой мама! Там же белым по черному написано......
      - молчать, когда вас спрашивают....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +523

      Bez Imeni > BVG4 2 часа назад

      ты видел как Локо подготовил поле? Вот там действительно люди старались ...играли то практически в одно время

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1109

      Riot Zero > Bez Imeni 1 час назад

      Потому что Локо накрыли поле плёнкой, а ЦСКА было лень.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +197

      BVG4 > Bez Imeni 1 час назад

      Метель и снегопад могут начаться м прекратиться в течении нескольких минут! От слабого до штормового! Насколько я помню ПРАКТИЧЕСКИ разница во время проведения матча ЦСКА -Ростов
      и Локо-Зенит составила свыше 2-х часов. Ну и во втором тайме вообще штормовой и не только снегопад вообще прекратился! Ваши бразильцы играли в относительно почти привычных для себя погодных условиях. Странно, что они в этих условиях показали такой плачевный результат.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1831

      Benifacto > BVG4 12 минут назад

      с трактором сильно, помню в армейке, мы тренились перед парадом на снегу, приехал шакал...и мол че они не по асфальту ходят....и начался майнинг в ночи....все с лопатками долбят лёд)))ну танкистам говорим выкатите танки подрифуйте....может хоть так лед расколится....неа....не прокатило...зато весной плац был как морская волна)))))Ахахаахахха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37016

      VVM1964 2 часа назад

      Короче - всех наказать!!! ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1770

      Taps 3 часа назад

      Дебил, б л я ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3258

      Suvorov71 > Taps 3 часа назад

      Но он этого не знает

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1831

      Benifacto 3 часа назад

      так а кто дебил, кого он оскорбил, дайте имя этого гения....а так Валера в пустоту сказал...но кто то обиделся, и теперь его наказывают но имя дебила не говорят!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +663

      Napaleon Banapart > Benifacto 1 час назад

      Огласите весь список...

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+