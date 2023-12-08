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В Госдуме оценили скандальные слова Карпина

8 декабря 2023, 16:58
14

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на резонансные слова Валерия Карпина.

  • Главный тренер «Ростова» после матча с ЦСКА (0:2) назвал дебилами людей, не перенесших матч.
  • Тренер получил дисквалификацию на 1 матч (еще 1 – условно).
  • Также Карпин сказал, что ему «стыдно в этом находиться».

«Он должен выбирать выражения, на него смотрят многие. Он – тренер национальной команды, медийный человек, и он однозначно должен понести наказание согласно регламенту, а за подготовку поля отвечает стадион. Проводящая сторона отнеслась халатно, их бы надо тоже наказать за некачественную подготовку футбольного поля», – сказал Свищев.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (14)
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Benifacto
1702044436
так а кто дебил, кого он оскорбил, дайте имя этого гения....а так Валера в пустоту сказал...но кто то обиделся, и теперь его наказывают но имя дебила не говорят!
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Taps
1702045736
Дебил, б л я ...
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VVM1964
1702047509
Короче - всех наказать!!! ...
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BVG4
1702047570
А что с "некачественной подготовкой футбольного поля "не так?!!! За что наказать???? За снегопад и метель?!!! Или за трактор на поле? Это как же ярко напомнило: " Тихо, тихо! Здесь вам не тут! Вы гражданин СССРа или где? - Эт как понимать? неполадочка в паспорте! Так что? - нормальный паспорт, советский! отметочка есть - регистрация военкомата, регистрация брака, регистрация развода, что еще? - молчать! Когда вас спрашивают! - обязательно! - вот совершенно не понятно где вы постоянно живете? - ой мама! Там же белым по черному написано...... - молчать, когда вас спрашивают....
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ЗаЖиМ
1702055334
На свищевых тоже смотрим, а толку, целый канал ввели на ТВ?
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Strig
1702097040
Человек говорит правду - и его сразу АТУ... Россия блин...
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SLADE2019
1702097908
Свищев, есть такая полуидиотская пословица - должен не обязан.
Ответить
Вадим2591
1702186615
Свищев прав. Валера та еще …. Посмотрите еще не то будет петь,стоит только свалить из России…
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Виторио
1702232279
Я знаю, как сдвижную-раздвижную крышу сделать. И недорого.
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