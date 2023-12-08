Овчинников рассказал о процессе обучения Аршавина на тренера

Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников сказал, что бывший игрок «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин при обучении является примером для других, как и Александр Мостовой.
– В Академии обучается Андрей Аршавин. Как себя проявляет Андрей Сергеевич?
– Он практикующий руководитель, из академии «Зенита», большой игрок с пониманием футбола. В его группе много ребят, которые достигли приличных высот в этом спорте и понимают его.
Мы все знаем Аршавина, он эпатажный, комментирует множество вещей, но тоже погружен очень глубоко в процесс обучения, участвует в дискуссиях, обменивается мнениями. Он является таким же примером для других, как и Александр Мостовой.
- Аршавин проходит программу повышения квалификации на тренерскую лицензию «А‑УЕФА + В‑УЕФА для профессиональных игроков».
- Он завершил спортивную карьеру в 2018 году. На его счету 74 матча за сборную России.
Источник: «Матч ТВ»