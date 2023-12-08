Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Овчинников рассказал о процессе обучения Аршавина на тренера

    Овчинников рассказал о процессе обучения Аршавина на тренера

    Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников сказал, что бывший игрок «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин при обучении является примером для других, как и Александр Мостовой.

    – В Академии обучается Андрей Аршавин. Как себя проявляет Андрей Сергеевич?

    – Он практикующий руководитель, из академии «Зенита», большой игрок с пониманием футбола. В его группе много ребят, которые достигли приличных высот в этом спорте и понимают его.

    Мы все знаем Аршавина, он эпатажный, комментирует множество вещей, но тоже погружен очень глубоко в процесс обучения, участвует в дискуссиях, обменивается мнениями. Он является таким же примером для других, как и Александр Мостовой.

    • Аршавин проходит программу повышения квалификации на тренерскую лицензию «А‑УЕФА + В‑УЕФА для профессиональных игроков».
    • Он завершил спортивную карьеру в 2018 году. На его счету 74 матча за сборную России.

    Новости по теме
    Стали известны тренеры сборной Пути РПЛ в матче звезд Кубка России
    Аршавин ответил, возникли ли у него сомнения в чемпионстве «Зенита» после игры с «Локо» 11
    Аршавин назвал главный аргумент, почему РПЛ нужно вернуться на «весну – осень» 59
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+