Овчинников рассказал о процессе обучения Аршавина на тренера

Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников сказал, что бывший игрок «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин при обучении является примером для других, как и Александр Мостовой.

– В Академии обучается Андрей Аршавин. Как себя проявляет Андрей Сергеевич?

– Он практикующий руководитель, из академии «Зенита», большой игрок с пониманием футбола. В его группе много ребят, которые достигли приличных высот в этом спорте и понимают его.

Мы все знаем Аршавина, он эпатажный, комментирует множество вещей, но тоже погружен очень глубоко в процесс обучения, участвует в дискуссиях, обменивается мнениями. Он является таким же примером для других, как и Александр Мостовой.