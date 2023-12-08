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  • «Зенит» выплатит компенсацию «Коринтиансу» за приоритетное право покупки двух игроков

«Зенит» выплатит компенсацию «Коринтиансу» за приоритетное право покупки двух игроков

8 декабря 2023, 11:04
11

«Зенит» заявил о намерении заполучить приоритетное право на покупку двух игроков молодeжной команды «Коринтианса». По данным Goal, за это петербуржцы выплатят клубу из Сан-Паулу компенсацию.

В поле зрения российского клуба находятся нападающий Лео Агостиньо и левый защитник Кайо Энрике. «Зенит» отправит своих скаутов в Бразилию, чтобы понаблюдать за их выступлениями за «Коринтианс» в матчах юношеского Кубка Сан-Паулу.

Сообщается, что питерцы уже давно следили за этими игроками с юношеских лет, но не имели возможности наблюдать за ними в ежедневном режиме в Бразилии. «Зенит» использует свои хорошие отношения с «Коринтиансом», чтобы попытаться заполучить эту пару.

  • Лео Агостиньо выступает за команду «Коринтианса» U20 с 2022 года, а Кайо Энрике – за команду U17.
  • Последний будет переведeн в команду до 20 лет в январе, хотя 18 лет ему исполнится только в марте 2024 года.

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Источник: Goal
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Коринтианс
Комментарии (11)
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Skull_Boy
1702025511
Вот она работа Аршавина, где главное купить банана, а тем временем сборище от Баклан Арены орет на Даун ТВ про развитие молодежи, если ФК Денежный мешок за последние 15 лет через ДЮСШ и молодежку не довел до стартового состава ни одного футболиста, просто не в состоянии, инвалиды в деле
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Дубина
1702026746
А че не своими кидаются а государственными((((
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Цугундeр
1702028285
Тоска. Заместо вальса в Северной столице уже давно танцуют самбу.
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acor94
1702031507
Агостинье не нападающий а скорее правый латераль.
Ответить
acor94
1702032392
И какие, нахрен, питерцы? Редактор, ты из какой деревни вылез?
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alefreddy
1702039126
неужели два состава латинос набирают
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