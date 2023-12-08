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    • «Зенит» выплатит компенсацию «Коринтиансу» за приоритетное право покупки двух игроков

    «Зенит» выплатит компенсацию «Коринтиансу» за приоритетное право покупки двух игроков

    «Зенит» заявил о намерении заполучить приоритетное право на покупку двух игроков молодeжной команды «Коринтианса». По данным Goal, за это петербуржцы выплатят клубу из Сан-Паулу компенсацию.

    В поле зрения российского клуба находятся нападающий Лео Агостиньо и левый защитник Кайо Энрике. «Зенит» отправит своих скаутов в Бразилию, чтобы понаблюдать за их выступлениями за «Коринтианс» в матчах юношеского Кубка Сан-Паулу.

    Сообщается, что питерцы уже давно следили за этими игроками с юношеских лет, но не имели возможности наблюдать за ними в ежедневном режиме в Бразилии. «Зенит» использует свои хорошие отношения с «Коринтиансом», чтобы попытаться заполучить эту пару.

    • Лео Агостиньо выступает за команду «Коринтианса» U20 с 2022 года, а Кайо Энрике – за команду U17.
    • Последний будет переведeн в команду до 20 лет в январе, хотя 18 лет ему исполнится только в марте 2024 года.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 11:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1314

      Цугундeр 5 минут назад

      Тоска. Заместо вальса в Северной столице уже давно танцуют самбу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      Дубина 31 минуту назад

      А че не своими кидаются а государственными((((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15168

      Skull_Boy 51 минуту назад

      Вот она работа Аршавина, где главное купить банана, а тем временем сборище от Баклан Арены орет на Даун ТВ про развитие молодежи, если ФК Денежный мешок за последние 15 лет через ДЮСШ и молодежку не довел до стартового состава ни одного футболиста, просто не в состоянии, инвалиды в деле

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1314

      Цугундeр > Skull_Boy 8 минут назад

      "Баклан Арены .. Даун ТВ.. ФК Денежный мешок .... " И чего ты тут на пердел , дикообраз гневливый ?))

      Метафоры , излагаемые автором , иногда не раскрывают состояние души ,а наоборот подчёркивают болезненное состояние индивидуума ,находящегося в состоянии словесной дефекации под действием различных
      веществ , отпускаемых по рецепту .(ну , или после десяти утра ))))

      0
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      Рейтинг: +6956

      fakeid 1 час назад

      надо, чтобы хряки одобрили, особенно дцп-шник промквас)

      2
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      Рейтинг: +2244

      rac531 1 час назад

      Заверните, ДЮКОВ покупает))))
      Цены платит ОН немалые,
      Не торгусься, не скупясь,

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