«Зенит» выплатит компенсацию «Коринтиансу» за приоритетное право покупки двух игроков

«Зенит» заявил о намерении заполучить приоритетное право на покупку двух игроков молодeжной команды «Коринтианса». По данным Goal, за это петербуржцы выплатят клубу из Сан-Паулу компенсацию.

В поле зрения российского клуба находятся нападающий Лео Агостиньо и левый защитник Кайо Энрике. «Зенит» отправит своих скаутов в Бразилию, чтобы понаблюдать за их выступлениями за «Коринтианс» в матчах юношеского Кубка Сан-Паулу.

Сообщается, что питерцы уже давно следили за этими игроками с юношеских лет, но не имели возможности наблюдать за ними в ежедневном режиме в Бразилии. «Зенит» использует свои хорошие отношения с «Коринтиансом», чтобы попытаться заполучить эту пару.

Лео Агостиньо выступает за команду «Коринтианса» U20 с 2022 года, а Кайо Энрике – за команду U17.

Последний будет переведeн в команду до 20 лет в январе, хотя 18 лет ему исполнится только в марте 2024 года.

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