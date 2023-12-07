В «Зените» прокомментировали слухи, связанные с Артуром и Ренаном

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о возможной покупке Артура и уходе Роберта Ренана.

Вингер «Палмейраса» Артур заявил, что уже получил предложение от действующего чемпиона РПЛ.

«Мне Артур не звонил, и я ему не звонил», – опроверг информацию Медведев.

Сообщалось, что петербуржцы обсуждают с «Коринтиансом» аренду Ренана, но пока не могут договориться о сроке соглашения.

«Это беспочвенные слухи», – отрицает инсайд Gazeta Esportiva глава «Зенита».

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