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    Быстров оценил чемпионскую гонку в РПЛ

    Владимир Быстров порассуждал о борьбе за чемпионство в сезоне РПЛ-2023/24.

    – Кто, на ваш взгляд, станет зимним чемпионом России?

    – В матче «Краснодар» – ЦСКА может произойти все, что угодно.

    – Как, на ваш взгляд, сложится борьба за чемпионство после зимнего антракта?

    – Помимо «Краснодара» и «Зенита» подключиться кто-то еще – Личка, в частности, подсобрал команду.

    У «Краснодара» неплохие шансы, однако фаворитом золотой гонки остается «Зенит».

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ после 17 туров.
    • «Зенит» отстает от южан на 2 очка, «Динамо» – на 4.

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    Источник: Bobsoccer

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