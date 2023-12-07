Быстров оценил чемпионскую гонку в РПЛ

Владимир Быстров порассуждал о борьбе за чемпионство в сезоне РПЛ-2023/24.
– Кто, на ваш взгляд, станет зимним чемпионом России?
– В матче «Краснодар» – ЦСКА может произойти все, что угодно.
– Как, на ваш взгляд, сложится борьба за чемпионство после зимнего антракта?
– Помимо «Краснодара» и «Зенита» подключиться кто-то еще – Личка, в частности, подсобрал команду.
У «Краснодара» неплохие шансы, однако фаворитом золотой гонки остается «Зенит».
- «Краснодар» лидирует в РПЛ после 17 туров.
- «Зенит» отстает от южан на 2 очка, «Динамо» – на 4.
Источник: Bobsoccer