«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» Д обсуждают обмен нападающими

Дортмундская «Боруссия» работает над возвращением Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед».
Клубы обсуждают возможный обмен игроками, в рамках которого англичанам достанется Дониелл Мален.
- Санчо с середины сентября отстранен от тренировок с основой из-за конфликта с тренером «МЮ» Эриком тен Хагом.
- Джейдон уже выступал за «Боруссию» Д с 2017 по 2021 год.
- Мален начинал карьеру в Англии, играя за молодежку «Арсенала».
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