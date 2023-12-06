Журналист ответил, заинтересованы ли испанские клубы в приглашении Абаскаля

Журналист испанской газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина высказался о возможном возвращении на родину главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Да, я слежу за карьерой Абаскаля в «Спартаке». Он из Севильи, как и я, поэтому мне интересно, как складывается его карьера в России.

Конечно, обидно, что в последнее время у его команды не все так хорошо. Посмотрим, что будет дальше.

Интересуются ли Абаскалем клубы Ла Лиги или Сегунды? Насколько мне известно, нет. Сейчас испанские клубы в нем не заинтересованы», – заявил Эспина.