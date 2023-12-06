Журналист ответил, заинтересованы ли испанские клубы в приглашении Абаскаля

Глядя на то, как он опустил КБ, полет фанеры над Парижем,выглядит реальным вариантом. Странно,что его подробно не изучали после отзыва из Швейцарии. Ведь не спроста от него отказались через полгода
Журналист испанской газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина высказался о возможном возвращении на родину главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Да, я слежу за карьерой Абаскаля в «Спартаке». Он из Севильи, как и я, поэтому мне интересно, как складывается его карьера в России.
Конечно, обидно, что в последнее время у его команды не все так хорошо. Посмотрим, что будет дальше.
Интересуются ли Абаскалем клубы Ла Лиги или Сегунды? Насколько мне известно, нет. Сейчас испанские клубы в нем не заинтересованы», – заявил Эспина.
- Абаскаль возглавляет команду с лета 2022 года.
- Сейчас «Спартак» занимает 7-е место в таблице РПЛ, набрав 27 очков в 17 турах.
- В воскресенье москвичи проиграли «Ахмату» (1:2). Испанский тренер был удален в этом матче за стычку с соперником.