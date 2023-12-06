В МИД России отреагировали на недопуск сборной к участию в Лиге наций

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение УЕФА не включать сборную России в число участников следующего розыгрыша Лиги наций.

«Кстати, о современных формах сегрегации: санкционная история вокруг российского спорта и допуска или, уже можно сказать, недопуска российских спортсменов на международные соревнования не затихает.

В условиях, когда спорт должен использоваться в качестве инструмента развития, укрепления социальных связей, выстраивания взаимоуважительного общения, сближения, объединения народов, он продолжает использоваться в качестве орудия сведения политических счетов.

Не стал исключением и самый популярный вид спорта – футбол. В соответствии с решением бюро совета ФИФА и исполкома УЕФА российские команды, сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой этих организаций до дальнейшего уведомления. Исполком УЕФА не включил нашу сборную в жеребьевку Лиги наций, она состоится 8 февраля в Париже.

Лига наций – часть отборочного этапа ЧМ‑2026. Нынешние действия спортивных функционеров определяют будущее этого спорта на три года вперед. Уверены, что такой заблаговременный недопуск нашей страны до отборочных турниров является свидетельством того, что футбольные чиновники вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, нацелены на разрушение этого вида спорта в нашей стране.

Россия, напротив, выступает за развитие международного спортивного сотрудничества на основе принципов равенства, недискриминации, за обеспечение всем без исключения странам равного доступа к спортивным соревнованиям.

Несмотря на внешнее давление, мы будем продолжать организовывать на своей территории и принимать участие в крупных международных спортивных соревнованиях и мероприятиях», – сказала Захарова.

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