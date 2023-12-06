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    • В МИД России отреагировали на недопуск сборной к участию в Лиге наций

    В МИД России отреагировали на недопуск сборной к участию в Лиге наций

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение УЕФА не включать сборную России в число участников следующего розыгрыша Лиги наций.

    «Кстати, о современных формах сегрегации: санкционная история вокруг российского спорта и допуска или, уже можно сказать, недопуска российских спортсменов на международные соревнования не затихает.

    В условиях, когда спорт должен использоваться в качестве инструмента развития, укрепления социальных связей, выстраивания взаимоуважительного общения, сближения, объединения народов, он продолжает использоваться в качестве орудия сведения политических счетов.

    Не стал исключением и самый популярный вид спорта – футбол. В соответствии с решением бюро совета ФИФА и исполкома УЕФА российские команды, сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой этих организаций до дальнейшего уведомления. Исполком УЕФА не включил нашу сборную в жеребьевку Лиги наций, она состоится 8 февраля в Париже.

    Лига наций – часть отборочного этапа ЧМ‑2026. Нынешние действия спортивных функционеров определяют будущее этого спорта на три года вперед. Уверены, что такой заблаговременный недопуск нашей страны до отборочных турниров является свидетельством того, что футбольные чиновники вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, нацелены на разрушение этого вида спорта в нашей стране.

    Россия, напротив, выступает за развитие международного спортивного сотрудничества на основе принципов равенства, недискриминации, за обеспечение всем без исключения странам равного доступа к спортивным соревнованиям.

    Несмотря на внешнее давление, мы будем продолжать организовывать на своей территории и принимать участие в крупных международных спортивных соревнованиях и мероприятиях», – сказала Захарова.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +661

      Napaleon Banapart 47 минут назад

      Теперь только патриарх на эту тему не высказался... Собрал бы Кирилл прессконференцию да придал бы анафеме этих злобных функционеров УЕФА

      0
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      Рейтинг: +3235

      Suvorov71 1 час назад

      Здесь все и СВО и многое другое, а вот теперь еще гейдвижение( слово то какое п-и-д-е-р-а-с-т-ы под запретом) это тоже повод, посмотрите выходят играть в поддержку гейдвижений, так что ни СВО, так еще что то придумают

      0
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      Рейтинг: +8561

      BarStep 4 часа назад

      Да и хер с ними, пусть варятся в собственном сокУ! Развитие европейского футбола (да и международного) конечно не провалится без нас, по причине уровня этого футбола в нашей стране.. Но вот остальные виды спорта зашкварятся - это точно!

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      Рейтинг: +40

      Алимпаша-Геримов-yandex > BarStep 2 часа назад

      Вариться в собственном соку будет как раз Россия, на это и рассчитывают,пока не завершится СВО,о международных соревнованиях придется забыть, к сожалению.

      1
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      Рейтинг: +5441

      Spirit_78 > Алимпаша-Геримов-yandex 1 час назад

      И без СВО было бы то же самое, повод найти несложно. Флага и гимна без всяких проблем лишили, и отстранили бы точно так же спокойно. Не сразу, а постепенно.

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      Рейтинг: +8561

      BarStep > Алимпаша-Геримов-yandex 1 час назад

      СВО, милый друг, это только предлог! К тому же ничем не обоснованный. Точнее, обоснованный в разрез международному праву и главное - хартии спорта. Прав Spirit, небыло б СВО - придумали другой предлог (помнишь гон по поводу якобы нарушений антидопинга?!)

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