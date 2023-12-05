Канчельскис назвал самого талантливого из действующих российских игроков

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о талантах среди современного поколения.

«Кто главный талант поколения? Сейчас понятно, что Александр Головин. Как только он оправился от частых повреждений, сразу заиграл на очень высоком уровне. Жаль, что в этом году «Монако» не играет в еврокубках, интересно было бы посмотреть на него среди лучших.

Головин выбрал правильную модель развития: и в России успел поиграть, и в Европу уехал в довольно молодом возрасте. Алексей Миранчук вроде бы тоже пошел по такому пути и мог бы претендовать на звание лучшего российского игрока, но он уступил Головину в этой конкуренции. Где-то карьера Леши в Европе забуксовала», – сказал Канчельскис.

Головин – самый дорогой игрок «Монако» (30 миллионов евро).

По итогам 3 последних месяцев он становился в команде лучшим.

Прошлой зимой Головиным интересовалась «Боруссия» Д.

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