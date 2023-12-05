Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Канчельскис назвал самого талантливого из действующих российских игроков

    Канчельскис назвал самого талантливого из действующих российских игроков

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о талантах среди современного поколения.

    «Кто главный талант поколения? Сейчас понятно, что Александр Головин. Как только он оправился от частых повреждений, сразу заиграл на очень высоком уровне. Жаль, что в этом году «Монако» не играет в еврокубках, интересно было бы посмотреть на него среди лучших.

    Головин выбрал правильную модель развития: и в России успел поиграть, и в Европу уехал в довольно молодом возрасте. Алексей Миранчук вроде бы тоже пошел по такому пути и мог бы претендовать на звание лучшего российского игрока, но он уступил Головину в этой конкуренции. Где-то карьера Леши в Европе забуксовала», – сказал Канчельскис.

    • Головин – самый дорогой игрок «Монако» (30 миллионов евро).
    • По итогам 3 последних месяцев он становился в команде лучшим.
    • Прошлой зимой Головиным интересовалась «Боруссия» Д.

    Новости по теме
    Канчельскис призвал уже сейчас вручить золотые медали «Зениту» 7
    «Весь футбольный мир за меня, я дойду до президента Казахстана»: Канчельскис – об увольнении из «Тобола» 11
    Канчельскис: «Краснодар» психологически сломался под натиском «Зенита» 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2023 19:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+