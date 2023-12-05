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    • Уткин оценил скандальные высказывания Карпина после матча с ЦСКА

    Уткин оценил скандальные высказывания Карпина после матча с ЦСКА

    Видеоблогер Василий Уткин высказался о скандальных выражениях главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

    • Игра прошла в снегопад.
    • Карпин после матча назвал «дебилами» людей, принявших решение не переносить встречу.
    • Также тренер сказал, что ему стыдно в этом находиться.

    «Вот говорят: закон одинаков для всех, и раз Михаила Галактионова наказали, то и Карпина накажут. Но ведь между словами Галактионова и Карпина есть одно принципиальное и одно не особенно принципиальное отличие.

    Неважное: из Галактионова никто ничего не тянул, у него вырвалось в ответ на достаточно формальный вопрос. Карпин сказал про дебила в ответ на четвeртый или пятый переспрос (ноль претензий человеку у микрофона – нормальная работа).

    И важное отличие: Галактионов ошибался, судья был прав, он не справился с эмоциями. А Карпин прав. Если по существу. Что видно по общественной реакции на проведение матча в неподобающих условиях.

    А вот решение – да, скорее всего, будет одинаковым, и это указывает на что? На то, что дисциплинарные решения выносятся по формальному признаку.

    На всякий случай напомню: я и дисквалификацию Галактионова считаю избыточно строгой мерой, о чeм писал неделю назад», – написал Уткин.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.12.2023 16:44
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3233

      Suvorov71 8 часов назад

      Ну Василий ты как всегда точно в дырочку, ай да стрелок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11912

      alex1951 8 часов назад

      Уткин становится обьективным... Детство проходит. Если Россия демократическая страна ,то.........в словах Карпуши не было личностных обид...
      И всем советую эту тему закрыть! Кому он не нравится ,ваше дело ,он для вас не червонец! ....Более того ,многие тренера за словом в карман не лезут... Переключитесь на идиотов из РФС!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      лошадка35 8 часов назад

      КДК разберется как следует и накажет кого попало

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6657

      subbotaspartak > лошадка35 8 часов назад

      И куда попало

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +660

      Napaleon Banapart > subbotaspartak 7 часов назад

      И как попало...

      0
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