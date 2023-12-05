Уткин оценил скандальные высказывания Карпина после матча с ЦСКА

Видеоблогер Василий Уткин высказался о скандальных выражениях главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

Игра прошла в снегопад.

Карпин после матча назвал «дебилами» людей, принявших решение не переносить встречу.

Также тренер сказал, что ему стыдно в этом находиться.

«Вот говорят: закон одинаков для всех, и раз Михаила Галактионова наказали, то и Карпина накажут. Но ведь между словами Галактионова и Карпина есть одно принципиальное и одно не особенно принципиальное отличие.

Неважное: из Галактионова никто ничего не тянул, у него вырвалось в ответ на достаточно формальный вопрос. Карпин сказал про дебила в ответ на четвeртый или пятый переспрос (ноль претензий человеку у микрофона – нормальная работа).

И важное отличие: Галактионов ошибался, судья был прав, он не справился с эмоциями. А Карпин прав. Если по существу. Что видно по общественной реакции на проведение матча в неподобающих условиях.

А вот решение – да, скорее всего, будет одинаковым, и это указывает на что? На то, что дисциплинарные решения выносятся по формальному признаку.

На всякий случай напомню: я и дисквалификацию Галактионова считаю избыточно строгой мерой, о чeм писал неделю назад», – написал Уткин.

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