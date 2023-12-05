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    Тен Хаг лишился поддержки половины игроков «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, по данным одного из источников Sky Sports, потерял доверие половины футболисты команды. Ряд игроков оказались разочарованы в специалисте после поражения от «Ньюкасла» (0:1) в 14-м туре АПЛ.

    «Многие игроки недовольны стилем игры, они также чувствуют, что тренировки слишком тяжелые, и они слишком много бегают во время тренировок. Мне сказали, что игроки не знают, ради чего они бегают.

    Кроме того, некоторые ведущие футболисты поговорили с тен Хагом о том, что, по их мнению, идет не так. Они рассказали ему о своем опыте игры за другие топ‑клубы и считают, что тренер должен проявлять больше человечности.

    Они считают, что его манера управления могла бы быть немного лучше, но Эрик тен Хаг – босс, и именно он командует. Он не для того, чтобы поддаваться. Он хочет делать все по‑своему», – сказал источник.

    • 53-летний Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с июня 2022 года.
    • «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 очка в 14 матчах.
    • В этом сезоне клуб потерпел в общей сложности уже 10 поражений во всех турнирах.

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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» (0:1)
    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 12:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15146

      Skull_Boy 1 час назад

      Бестолковый средний состав начиная от вратаря и заканчивая напом

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