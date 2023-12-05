Тен Хаг лишился поддержки половины игроков «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, по данным одного из источников Sky Sports, потерял доверие половины футболисты команды. Ряд игроков оказались разочарованы в специалисте после поражения от «Ньюкасла» (0:1) в 14-м туре АПЛ.

«Многие игроки недовольны стилем игры, они также чувствуют, что тренировки слишком тяжелые, и они слишком много бегают во время тренировок. Мне сказали, что игроки не знают, ради чего они бегают.

Кроме того, некоторые ведущие футболисты поговорили с тен Хагом о том, что, по их мнению, идет не так. Они рассказали ему о своем опыте игры за другие топ‑клубы и считают, что тренер должен проявлять больше человечности.

Они считают, что его манера управления могла бы быть немного лучше, но Эрик тен Хаг – босс, и именно он командует. Он не для того, чтобы поддаваться. Он хочет делать все по‑своему», – сказал источник.