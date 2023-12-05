Чалов: «Надо переходить на плов, раз у Файзуллаева такая статистика»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов выставил оценку по итогам прошедшей части сезона.

– Ставишь какую‑то цель по голам в этом сезоне?

– Мне тяжело загадывать, если честно. Есть же такое выражение: «Если хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах». Всегда стараюсь выходить на поле и делать все возможное, забивать голы и приносить результат.

– Но ты доволен первой частью сезона?

– Есть и позитивные моменты, и отрицательные, все идет то вверх, то вниз. Не могу сказать, что я доволен на 100%, потому что всегда хочу большего. Если ставить оценку, то, наверное, где‑то «6» или «7» по десятибалльной.

– У вас сложилась классная связка с Файзуллаевым. Чем вы кормите Аббоса, что он так играет?

– Отличный парень! Коммуникабельный, с ним легко находить общий язык. А кормим… это он нас кормит! Уже два раза угощал нас пловом, это было потрясающе. Наверное, надо переходить на плов, раз у Аббоса такая статистика. Он – молодец, пусть продолжает в том же духе.