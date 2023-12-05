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    • Чалов: «Надо переходить на плов, раз у Файзуллаева такая статистика»

    Чалов: «Надо переходить на плов, раз у Файзуллаева такая статистика»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов выставил оценку по итогам прошедшей части сезона.

    – Ставишь какую‑то цель по голам в этом сезоне?

    – Мне тяжело загадывать, если честно. Есть же такое выражение: «Если хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах». Всегда стараюсь выходить на поле и делать все возможное, забивать голы и приносить результат.

    – Но ты доволен первой частью сезона?

    – Есть и позитивные моменты, и отрицательные, все идет то вверх, то вниз. Не могу сказать, что я доволен на 100%, потому что всегда хочу большего. Если ставить оценку, то, наверное, где‑то «6» или «7» по десятибалльной.

    – У вас сложилась классная связка с Файзуллаевым. Чем вы кормите Аббоса, что он так играет?

    – Отличный парень! Коммуникабельный, с ним легко находить общий язык. А кормим… это он нас кормит! Уже два раза угощал нас пловом, это было потрясающе. Наверное, надо переходить на плов, раз у Аббоса такая статистика. Он – молодец, пусть продолжает в том же духе.

    • В нынешнем сезоне Чалов забил за ЦСКА 8 мячей в 17 играх.
    • В этом году он стал победителем футбольной премии «Джентльмен года».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +733

      TIMOTHY 3 часа назад

      Новая связка)

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