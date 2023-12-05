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    Олег Иванов высказался о возможности завершения карьеры

    37-летний полузащитник «Рубина» Олег Иванов сказал, что нынешний сезон может стать для него последним в футболе.

    – Допускаю, что нынешний сезон может стать последним для меня. Сейчас падает спрос на возрастных футболистов, потому что во главу угла встает более атлетичный футбол, нежели думающий и техничный. Это нормальная история.

    Впереди сборы. Выходя на тренировку, я понимаю, что у меня все довольно неплохо и по состоянию здоровья, и по функционалу. Лишь бы травм не было.

    Завершу карьеру или нет, зависит от предложений и спроса. Если поступит качественное предложение, то спокойно рассмотрю и поеду. А если нет, то пойду учиться сначала на таксиста, а потом на тренера.

    – Про таксиста вы говорите серьезно?

    – Да. Пообщаться с людьми ведь тоже нужно. Почему нет? Классная работа, рулишь. Еще можно дальнобойщиком.

    • Контракт Иванова с «Рубином» истекает летом 2024 года.
    • В нынешнем сезоне он провел за казанцев 7 матчей.

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    Источник: Sport24

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