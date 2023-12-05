37-летний полузащитник «Рубина» Олег Иванов сказал, что нынешний сезон может стать для него последним в футболе.

– Допускаю, что нынешний сезон может стать последним для меня. Сейчас падает спрос на возрастных футболистов, потому что во главу угла встает более атлетичный футбол, нежели думающий и техничный. Это нормальная история.

Впереди сборы. Выходя на тренировку, я понимаю, что у меня все довольно неплохо и по состоянию здоровья, и по функционалу. Лишь бы травм не было.

Завершу карьеру или нет, зависит от предложений и спроса. Если поступит качественное предложение, то спокойно рассмотрю и поеду. А если нет, то пойду учиться сначала на таксиста, а потом на тренера.

– Про таксиста вы говорите серьезно?

– Да. Пообщаться с людьми ведь тоже нужно. Почему нет? Классная работа, рулишь. Еще можно дальнобойщиком.