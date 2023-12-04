Мостовой прокомментировал нюансы обучения на тренера: «Ложная «девятка», пятая зона – не могу это слушать»

Александр Мостовой ответил на вопросы о процессе обучения на тренерскую лицензию.

– В «Спартак» вы пошли бы?

– Я не могу, у меня нет лицензии.

– А вы бы пошли?

– Вторым, третьим, четвертым пошел бы.

– Вы сейчас осознаете, что у вас недостаточно тренерского опыта?

– Да нет, у меня достаточно тренерского опыта.

– Откуда?

– Как откуда, я всю жизнь в футбол играл? У меня просто бумажки нет, которую дают.

– Вы же не тренировали.

– Ну и что, я играл в футбол. Почему я должен тренировать? А что, сейчас в футболе что-то изменилось? Мяч стал другой, ворота другие?

– Почему вы считаете, что ничего не изменилось?

– А что изменилось? Тогда Анчелотти не должен работать, как вы считаете, что что-то в футболе изменилось. Анчелотти не должен, потому что он старый, Гвардиола не должен, потому что он старый, да?

– Нет, он как раз внес наибольшее количество изменений за 20 лет в футбол.

– Какие изменения?

– Например, до его «Барселоны» никто так не контролировал мяч.

– И что? У него состав футболистов был такой. «Спартак» при Романцеве тоже так контролировал мяч, что многим не снилось.

– Почему Хави и Иньеста при Райкарде не играли так, как играли при Гвардиоле?

– Потому что одному было 18, а второму 19. Дело только в возрасте.

– С момента окончания вашей карьеры, например, исчезла позиция «десятки».

– Какая исчезла позиция, о чем вы говорите? Вот разница в чем: вы мне говорите не по-футбольному, я не могу это слушать. Ложная «девятка», пятая зона, седьмая зона, восьмая зона...

Ребят, в футболе как были правила одни и те же, они так и остались, ничего не поменялось. Человек как бежал за девять секунд – он не побежит за четыре секунды. Мяч как был такого размера, он так и есть, ворота такого же. Ничего не поменялось.

Давай Гвардиолу завтра назначим в «Брентфорд». Он что, с ними чемпионом станет? Да никогда не станет.

– Почему мы должны оценивать работу тренера по титулам?

– Ты же говоришь, что Гвардиола что-то придумал. Пускай придумает в «Брентфорде».

– Вы поняли, что такое слепая зона?

– Конечно не понял, никто этого не поймет. Кто придумал это, какая слепая зона? Все, кто в футбол играл, так считают. И Семак, и Карпин, и Аршавин.

Вы Романцева спросите – он тоже так считает. Он не знает, что такое слепая зона. Я три дня назад с ним был, он сказал: «Саш, а зачем мне слепая зона?».