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    • Мостовой прокомментировал нюансы обучения на тренера: «Ложная «девятка», пятая зона – не могу это слушать»

    Мостовой прокомментировал нюансы обучения на тренера: «Ложная «девятка», пятая зона – не могу это слушать»

    Александр Мостовой ответил на вопросы о процессе обучения на тренерскую лицензию.

    – В «Спартак» вы пошли бы?

    – Я не могу, у меня нет лицензии.

    – А вы бы пошли?

    – Вторым, третьим, четвертым пошел бы.

    – Вы сейчас осознаете, что у вас недостаточно тренерского опыта?

    – Да нет, у меня достаточно тренерского опыта.

    – Откуда?

    – Как откуда, я всю жизнь в футбол играл? У меня просто бумажки нет, которую дают.

    – Вы же не тренировали.

    – Ну и что, я играл в футбол. Почему я должен тренировать? А что, сейчас в футболе что-то изменилось? Мяч стал другой, ворота другие?

    – Почему вы считаете, что ничего не изменилось?

    – А что изменилось? Тогда Анчелотти не должен работать, как вы считаете, что что-то в футболе изменилось. Анчелотти не должен, потому что он старый, Гвардиола не должен, потому что он старый, да?

    – Нет, он как раз внес наибольшее количество изменений за 20 лет в футбол.

    – Какие изменения?

    – Например, до его «Барселоны» никто так не контролировал мяч.

    – И что? У него состав футболистов был такой. «Спартак» при Романцеве тоже так контролировал мяч, что многим не снилось.

    – Почему Хави и Иньеста при Райкарде не играли так, как играли при Гвардиоле?

    – Потому что одному было 18, а второму 19. Дело только в возрасте.

    – С момента окончания вашей карьеры, например, исчезла позиция «десятки».

    – Какая исчезла позиция, о чем вы говорите? Вот разница в чем: вы мне говорите не по-футбольному, я не могу это слушать. Ложная «девятка», пятая зона, седьмая зона, восьмая зона...

    Ребят, в футболе как были правила одни и те же, они так и остались, ничего не поменялось. Человек как бежал за девять секунд – он не побежит за четыре секунды. Мяч как был такого размера, он так и есть, ворота такого же. Ничего не поменялось.

    Давай Гвардиолу завтра назначим в «Брентфорд». Он что, с ними чемпионом станет? Да никогда не станет.

    – Почему мы должны оценивать работу тренера по титулам?

    – Ты же говоришь, что Гвардиола что-то придумал. Пускай придумает в «Брентфорде».

    – Вы поняли, что такое слепая зона?

    – Конечно не понял, никто этого не поймет. Кто придумал это, какая слепая зона? Все, кто в футбол играл, так считают. И Семак, и Карпин, и Аршавин.

    Вы Романцева спросите – он тоже так считает. Он не знает, что такое слепая зона. Я три дня назад с ним был, он сказал: «Саш, а зачем мне слепая зона?».

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    04.12.2023 23:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67

      WE ARE FOR PETER 2 часа назад

      Ждем в спартак

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