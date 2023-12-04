Уткин прокомментировал стычку Абаскаля и Бериши в матче «Ахмат» – «Спартак»

Василий Уткин отреагировал на скандальный инцидент в матче 17-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком».
- Грозненцы дома победили со счетом 2:1.
- В конце 1-го тайма игрок «Ахмата» Бернард Бериша, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле Гильермо Абаскаля.
- Тренер «Спартака» толкнул соперника, повалив его на газон, за что получил красную карточку.
«Рассмотрев со всех сторон вкат Бериши на пятой точке к скамейке «Спартака», могу с уверенностью сказать, что случись это в Медиалиге, матч игрался бы до сих пор; а подкатись он под Алана Маратовича Гатагова, на днях состоялись бы похороны; чьи именно – единственная неясность.
Как прекрасна РПЛ! Приношу свои извинения заранее», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
Новый тур АПЛ в середине недели: не пропустите главные матчи и успейте использовать бонус!
Источник: телеграм-канал Василия Уткина