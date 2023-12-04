Уткин прокомментировал стычку Абаскаля и Бериши в матче «Ахмат» – «Спартак»

Василий Уткин отреагировал на скандальный инцидент в матче 17-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком».

Грозненцы дома победили со счетом 2:1.

В конце 1-го тайма игрок «Ахмата» Бернард Бериша, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле Гильермо Абаскаля.

Тренер «Спартака» толкнул соперника, повалив его на газон, за что получил красную карточку.

«Рассмотрев со всех сторон вкат Бериши на пятой точке к скамейке «Спартака», могу с уверенностью сказать, что случись это в Медиалиге, матч игрался бы до сих пор; а подкатись он под Алана Маратовича Гатагова, на днях состоялись бы похороны; чьи именно – единственная неясность.

Как прекрасна РПЛ! Приношу свои извинения заранее», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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