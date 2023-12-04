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    • Уткин прокомментировал стычку Абаскаля и Бериши в матче «Ахмат» – «Спартак»

    Уткин прокомментировал стычку Абаскаля и Бериши в матче «Ахмат» – «Спартак»

    Василий Уткин отреагировал на скандальный инцидент в матче 17-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком».

    • Грозненцы дома победили со счетом 2:1.
    • В конце 1-го тайма игрок «Ахмата» Бернард Бериша, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле Гильермо Абаскаля.
    • Тренер «Спартака» толкнул соперника, повалив его на газон, за что получил красную карточку.

    «Рассмотрев со всех сторон вкат Бериши на пятой точке к скамейке «Спартака», могу с уверенностью сказать, что случись это в Медиалиге, матч игрался бы до сих пор; а подкатись он под Алана Маратовича Гатагова, на днях состоялись бы похороны; чьи именно – единственная неясность.

    Как прекрасна РПЛ! Приношу свои извинения заранее», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    04.12.2023 17:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2171

      rac531 5 часов назад

      А у меня пожелание и для ромащенко, который дал установку для берише, потребовав, чтобы тот покалечил АБАСКАЛЯ, дабы усатый осетин побыстрее возглавил Спартак.:
      Я желаю тебя, мерзота, чттобы твои дети сдохли у тебя на глазах!

      0
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      Рейтинг: +1341

      JIEGEHDA > rac531 3 часа назад

      Ты же кричал орал когда Ахмат а матче с Зенитом так же вел себя . Бил убивал логтями валил . Что мол Бразилы фигня падают . Ахмат как мужчины бились а Зенит на поле валялся . Ну что? Как обставнока?? Первый матч так же били убивали ваших игроков а тут просто разобрали видя что Спартак плывет . А сейчас почему то Ахмат плохие за такую игру , а с Зенитом так и надо . Так что ли??.

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      Рейтинг: +652

      Napaleon Banapart 7 часов назад

      Вася гениален... Извинением уколол..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3216

      Suvorov71 7 часов назад

      Ну Василий, как все тонко и весело, просто класс

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +956

      kliker 7 часов назад

      "Да и нет не говорить", животных дикими не называть. Сочувствовать нелёгкой доле животных, назначать виноватымии непричастных. Месяц назад мы всё это уже слышали от президента. КДК не даст соврать.

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