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Президент РПЛ сделал заявление о переносе 18-го тура

4 декабря 2023, 16:27
6

Глава РПЛ Александр Алаев ответил, будет ли перенос 18-го тура лиги на следующий год.

«Перенести тур может общее собрание Лиги большинством голосов клубов. Далее решение должно быть утверждено на исполкоме РФС.

Созвонились с утра со всеми клубами. Все высказались за то, чтобы играть и принимать решение о возможных переносах матчей в рамках текущего регламента, то есть после замера температуры главным арбитром перед игрой.

Каждый конкретный случай будем рассматривать отдельно. Есть возможность переноса на 2024 год», – сказал Алаев.

  • 18-й тур РПЛ должен пройти с 8 по 10 декабря.
  • О его переносе заговорили в связи с неблагоприятными условиями для проведения матчей в 17-м туре.
  • В частности, ЦСКА в воскресенье принимал «Ростов» в условиях сильного снегопада.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Алаев Александр
Комментарии (6)
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NewLife
1701696756
Вас и ваши исполкомы хорошо бы перенести в параллельный мир))
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Strig
1701699717
на зло кондуктору куплю билет...
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Ниф-Ниф
1701700223
"Здесь вам не равнина, здесь климат иной...". В. Высоцкий.
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eugen-han
1701701574
Матчи должны состояться в любую погоду.
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Zoge
1701844827
Нам нужен футбол на зелёном газоне и без мороза ,а для этого составителям календаря надо головой думать,а не задним местом!!!;
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alefreddy
1702056489
прогнило руководство на мороз на пару суток пора вывести
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