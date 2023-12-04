Президент РПЛ сделал заявление о переносе 18-го тура

Глава РПЛ Александр Алаев ответил, будет ли перенос 18-го тура лиги на следующий год.

«Перенести тур может общее собрание Лиги большинством голосов клубов. Далее решение должно быть утверждено на исполкоме РФС.

Созвонились с утра со всеми клубами. Все высказались за то, чтобы играть и принимать решение о возможных переносах матчей в рамках текущего регламента, то есть после замера температуры главным арбитром перед игрой.

Каждый конкретный случай будем рассматривать отдельно. Есть возможность переноса на 2024 год», – сказал Алаев.

18-й тур РПЛ должен пройти с 8 по 10 декабря.

О его переносе заговорили в связи с неблагоприятными условиями для проведения матчей в 17-м туре.

В частности, ЦСКА в воскресенье принимал «Ростов» в условиях сильного снегопада.

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