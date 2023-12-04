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    Президент РПЛ сделал заявление о переносе 18-го тура

    Глава РПЛ Александр Алаев ответил, будет ли перенос 18-го тура лиги на следующий год.

    «Перенести тур может общее собрание Лиги большинством голосов клубов. Далее решение должно быть утверждено на исполкоме РФС.

    Созвонились с утра со всеми клубами. Все высказались за то, чтобы играть и принимать решение о возможных переносах матчей в рамках текущего регламента, то есть после замера температуры главным арбитром перед игрой.

    Каждый конкретный случай будем рассматривать отдельно. Есть возможность переноса на 2024 год», – сказал Алаев.

    • 18-й тур РПЛ должен пройти с 8 по 10 декабря.
    • О его переносе заговорили в связи с неблагоприятными условиями для проведения матчей в 17-м туре.
    • В частности, ЦСКА в воскресенье принимал «Ростов» в условиях сильного снегопада.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.12.2023 16:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +908

      eugen-han 8 часов назад

      Матчи должны состояться в любую погоду.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +686

      Ниф-Ниф 8 часов назад

      "Здесь вам не равнина, здесь климат иной...". В. Высоцкий.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +400

      Strig 8 часов назад

      на зло кондуктору куплю билет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20835

      NewLife 9 часов назад

      Вас и ваши исполкомы хорошо бы перенести в параллельный мир))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3216

      Suvorov71 > NewLife 9 часов назад

      А они там давно, вот и творят что хотят

      3
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