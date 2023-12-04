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    • Реакция Заремы на стычку Абаскаля и Бериши в игре «Ахмат» – «Спартак»

    Реакция Заремы на стычку Абаскаля и Бериши в игре «Ахмат» – «Спартак»

    Зарема Салихова прокомментировала скандальный инцидент в матче 17-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком».

    • Грозненцы дома победили со счетом 2:1.
    • В конце 1-го тайма игрок «Ахмата» Бернард Бериша, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле Гильермо Абаскаля.
    • Тренер «Спартака» толкнул соперника, повалив его на газон, за что получил красную карточку.

    «Спартак» сейчас – это лишь список футболистов на бумаге. Быстров считает, что игроки должны были оторвать ноги Берише за своего тренера. Я согласна с мнением Володьки. Но кто конкретно?

    Медина, Бонгонда? Дуарте будет бегать ноги отрывать? Смешно. Все лидеры «Спартака», которые могли дать драйв и агрессию сейчас находятся в подвешенном состоянии. Побегут ли они за тренера отрывать ноги? Только Абаскаль на это ответит.

    Вспомните ноябрь прошлого года, матч с «Зенитом», когда вся команда поднялась за Промеса. Вот тогда была семья и единство. Спортивный директор Эшуорт как-то заступился за тренера хотя бы в прессе?

    Тедеско в аналогичной ситуации, в матче против «Сочи» мы были с ним: игроки, менеджмент, руководство. Мощнейший медиадепартамент был за Тедеско, а сейчас Абаскаль сам придушил медиа клуба, поэтому не слышно ни одного голоса в поддержку тренера, даже если он не прав.

    Такое ощущение, что и сопереживающих не осталось. Руководство «Лукойла» наблюдает, выплывет или нет? В итоге получаем, что каждая «бериша» может прыгать двумя ногами в технической зоне, и ничего ему не будет: ни от КДК, ни от игрока «Спартака», ни от медиа», – сказала Зарема.

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    Источник: Metaratings

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    04.12.2023 15:41
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +2171

      rac531 5 часов назад

      Я тоже считаю, что Беришу должны былт отнести на носилках с переломанными ногами.
      Желаю этому террористу, чтобы ВСЕ его родные сдохли у него на глазах.
      А стадион в Грозном со зверями на трибунах следует закрыть.
      Сколько они накидади бутылок, целясь в АБАСКАЛЯ!
      Когда же Гилермо показал эти бутылки, то эт сволочи решали посчитали, что поведение этиъ животных соответствует регламенту.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1341

      JIEGEHDA > rac531 4 часа назад

      Ну кидают с трибун постоянно. Твой поступок сидя вот тут говорить что весь звери является ещё позорнее . Ведь в этом же стадионе сидело много фанатов Спартака. То что Абаскаль уходил приходил раз в раз и так около 4-5 раз это и завело фанатов. Брать и кидать как вещь игрока своей команды никто не даст . Ты бы орал сделай это Семак с Пруцевым или Зиной . Орал что Семак гамно . А игрок ступил просто

      0
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    • ...
      Рейтинг: +686

      Ниф-Ниф 8 часов назад

      Бериша - известный провокатор: мелкий и говнистый.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +3216

      Suvorov71 9 часов назад

      Ну то что здесь ГОЛОВАБОЛИТ, это и не удивительно, он живет на нашей ветке, а так все правильно, беришу стоит отстранить 4-6 матчей

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20835

      NewLife 9 часов назад

      Совсем обалдела, причем здесь игроки. Когда Шамар навалял задрыгао была другая ситуация, немытые провокаторы Борреллиоз и Ко полезли драться и получили отпор. Тогда был виноват судья, у которого игра вышла из под контроля. С Абаскалем опять виноват судья, который вообще не наказал беришу (в этой ситуации желтая это не наказание, а поглаживание по головке). Если не будут сделаны выводы по такому не квалифицированному судейству, и бериша не получит хорошую дискву, то, со временем и до стрельбы может дойти, как в Ю. Америке.

      2
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      Рейтинг: +2396

      Айболид > NewLife 9 часов назад

      А ты рассказывал психиатру про свои видения и параллельные миры ?

      4
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      ...
      Рейтинг: +20835

      NewLife > Айболид 9 часов назад

      ПНХ, надоел.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2396

      Айболид > NewLife 9 часов назад

      КЗХ шизофреник .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36994

      VVM1964 > Айболид 9 часов назад

      О, а вот и главный почитатель Заремы сразу откликнулся, а ведь все выходные как "воду в рот набрал" ))) ( Не буду развивать тему - воду ли ... ). ))) Да -да - можешь не отвечать, что типа "ты сам главный защитник Заремы" , сразу отвечу - ДА ЗАЩИТНИК, когда она ничего, на мой взгляд, "особенного" не сказала. Так мама с папой учили - защищать слабый пол и тех на кого напраслину наводят и незаслуженно оскорбляют !!! ) Этот ответ адресован и NewLife !

      0
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      Рейтинг: +2396

      Айболид > VVM1964 9 часов назад

      Если бы ты был внимательнее , то заметил что я засомневался в адекватности комментатора "NL" . Всего лишь .
      А где претензии к твоей "подзащитной" ? А ? Лыцарь ты х.ев .

      0
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      Рейтинг: +36994

      VVM1964 > Айболид 9 часов назад

      А какие к ней претензии - она высказала свое мнение, в чем-то я согласен, в чем-то нет ... Засомневался - имеешь право ))) Я лишь высказал свое наблюдение, по поводу скорости "нарушения обета молчания", при одном лишь упоминании о Зареме ))) Не, ну чувства то конечно не спрячешь - ЛЮБОВЪ !!! )))

      0
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      Рейтинг: +2396

      Айболид > VVM1964 9 часов назад

      А , вот как . Лубофф ? А я подозревал что между тобой и "нью лайфой" что-то есть .

      0
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      ...
      Рейтинг: +36994

      VVM1964 > Айболид 9 часов назад

      Да не увиливай ты - любовь, чувство благородное ! ))) Опять же дама она вполне привлекательная ... )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2396

      Айболид > VVM1964 9 часов назад

      "нью лайф" - дама ? Хотя мне всё равно , это ваши дела - спартаковские .

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      Рейтинг: +36994

      VVM1964 > Айболид 9 часов назад

      Ну зачем дурака то включать ???... Нечего ответить - так и напиши ...Вот NewLife - честно и прямолинейно написал..., я КОНЕЧНО НЕ ПРИЗЫВАЮ посылать меня, да и вы ведь культурный человек )))

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      Рейтинг: +1341

      JIEGEHDA > VVM1964 7 часов назад

      Хотелось бы услышать твоё мнение . Из тех что здесь есть адекватных мало . Тут пишут что наказали мало Беришу который пошёл праздновать рядом с тренером Спартака.

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      Рейтинг: +36994

      VVM1964 > JIEGEHDA 6 часов назад

      Я свое мнение высказал - если уж удалили Абаскаля ( в принципе обосновано ), то я бы показал Берише сразу две карточки - за провокацию и за симуляцию ) То, его Литвинов врезавшись на ходу со всего маха не сумел снести, а то завалился как подкошенный от объятий Абаскаля... Но, думаю судья просто забздел принимать такое решение в Грозном !((( Ну а теперь - твое ?

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      Рейтинг: +1341

      JIEGEHDA > VVM1964 4 часа назад

      Моё мнение можно с примером . Когда Соболев борется с соперниками такого же типа и выигрывает и Соболев который от касания пальца падает. Симуляций вагон (без наказание после матча) только жёлтые) Абаскалю как минимум 3 матча дисквы.ну и штраф Берише чтобы другие этим трюком не пользовались) оставлять просто так нельзя. Другие так же могут начать пользоваться.

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      Рейтинг: +36994

      VVM1964 > JIEGEHDA 2 часа назад

      Т.е. - провокатор и симулянт пусть остается безнаказанным, а Абаскаль, который его толкнул ( НЕ УДАРИЛ ) 3 матча дисквалификации ? Ну возможно у тебя свои понятия справедливости ... А если задуматься ? А что такого сделал Абаскаль ? Травму нанес ? Толкнул - да и что ? Не спорю - наказан должен быть, но Бериша, как зачинщик и провокатор ДОЛЖЕН быть наказан соответствующе !!!

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