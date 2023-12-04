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  • Реакция Заремы на стычку Абаскаля и Бериши в игре «Ахмат» – «Спартак»

Реакция Заремы на стычку Абаскаля и Бериши в игре «Ахмат» – «Спартак»

4 декабря 2023, 15:41
23

Зарема Салихова прокомментировала скандальный инцидент в матче 17-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком».

  • Грозненцы дома победили со счетом 2:1.
  • В конце 1-го тайма игрок «Ахмата» Бернард Бериша, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле Гильермо Абаскаля.
  • Тренер «Спартака» толкнул соперника, повалив его на газон, за что получил красную карточку.

«Спартак» сейчас – это лишь список футболистов на бумаге. Быстров считает, что игроки должны были оторвать ноги Берише за своего тренера. Я согласна с мнением Володьки. Но кто конкретно?

Медина, Бонгонда? Дуарте будет бегать ноги отрывать? Смешно. Все лидеры «Спартака», которые могли дать драйв и агрессию сейчас находятся в подвешенном состоянии. Побегут ли они за тренера отрывать ноги? Только Абаскаль на это ответит.

Вспомните ноябрь прошлого года, матч с «Зенитом», когда вся команда поднялась за Промеса. Вот тогда была семья и единство. Спортивный директор Эшуорт как-то заступился за тренера хотя бы в прессе?

Тедеско в аналогичной ситуации, в матче против «Сочи» мы были с ним: игроки, менеджмент, руководство. Мощнейший медиадепартамент был за Тедеско, а сейчас Абаскаль сам придушил медиа клуба, поэтому не слышно ни одного голоса в поддержку тренера, даже если он не прав.

Такое ощущение, что и сопереживающих не осталось. Руководство «Лукойла» наблюдает, выплывет или нет? В итоге получаем, что каждая «бериша» может прыгать двумя ногами в технической зоне, и ничего ему не будет: ни от КДК, ни от игрока «Спартака», ни от медиа», – сказала Зарема.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Бериша Бернард Абаскаль Гильермо Салихова Зарема
Комментарии (23)
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NewLife
1701696030
Совсем обалдела, причем здесь игроки. Когда Шамар навалял задрыгао была другая ситуация, немытые провокаторы Борреллиоз и Ко полезли драться и получили отпор. Тогда был виноват судья, у которого игра вышла из под контроля. С Абаскалем опять виноват судья, который вообще не наказал беришу (в этой ситуации желтая это не наказание, а поглаживание по головке). Если не будут сделаны выводы по такому не квалифицированному судейству, и бериша не получит хорошую дискву, то, со временем и до стрельбы может дойти, как в Ю. Америке.
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Ниф-Ниф
1701699547
Бериша - известный провокатор: мелкий и говнистый.
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Владимир-Филиппов-vkontak
1701765276
В итоге получаем, что каждая эскортница учит людей, как им играть в футбол и судить его. Лучше бы делом занялась. И рот был бы занят.
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