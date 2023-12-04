Реакция Заремы на стычку Абаскаля и Бериши в игре «Ахмат» – «Спартак»

Зарема Салихова прокомментировала скандальный инцидент в матче 17-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком».

Грозненцы дома победили со счетом 2:1.

В конце 1-го тайма игрок «Ахмата» Бернард Бериша, празднуя гол, прыгнул двумя ногами вперед возле Гильермо Абаскаля.

Тренер «Спартака» толкнул соперника, повалив его на газон, за что получил красную карточку.

«Спартак» сейчас – это лишь список футболистов на бумаге. Быстров считает, что игроки должны были оторвать ноги Берише за своего тренера. Я согласна с мнением Володьки. Но кто конкретно?

Медина, Бонгонда? Дуарте будет бегать ноги отрывать? Смешно. Все лидеры «Спартака», которые могли дать драйв и агрессию сейчас находятся в подвешенном состоянии. Побегут ли они за тренера отрывать ноги? Только Абаскаль на это ответит.

Вспомните ноябрь прошлого года, матч с «Зенитом», когда вся команда поднялась за Промеса. Вот тогда была семья и единство. Спортивный директор Эшуорт как-то заступился за тренера хотя бы в прессе?

Тедеско в аналогичной ситуации, в матче против «Сочи» мы были с ним: игроки, менеджмент, руководство. Мощнейший медиадепартамент был за Тедеско, а сейчас Абаскаль сам придушил медиа клуба, поэтому не слышно ни одного голоса в поддержку тренера, даже если он не прав.

Такое ощущение, что и сопереживающих не осталось. Руководство «Лукойла» наблюдает, выплывет или нет? В итоге получаем, что каждая «бериша» может прыгать двумя ногами в технической зоне, и ничего ему не будет: ни от КДК, ни от игрока «Спартака», ни от медиа», – сказала Зарема.

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