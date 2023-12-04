Глебов: «Судья сказал, что не он принимал решение о проведении матча с ЦСКА в снегопад»

Ну в таких условиях либо играют все, либо никто не играет.Если играли в Калининграде, то почему эти не должны играть? Я не слышал Валеру, что он против, пока матч не проср4л
Капитан «Ростова» Данил Глебов ответил на вопросы о проведении гостевой игры 17-го тура РПЛ против ЦСКА.
- Воскресный матч прошел в Москве при сильном снегопаде.
- Хозяева поля победили со счетом 2:0.
– Как для себя объясняете, почему этот матч состоялся?
– Наверное, для забавы – чтобы повеселить народ. Вопросов нет, две команды играли в одинаковых условиях, не буду оправдываться.
Но просто для кого мы играем? Для болельщиков. Им – кто был на стадионе или у телевизора – понравилась игра? Думаю, нет.
То, что мы готовили к ЦСКА, было не нужно, просто били вперед – а там как пойдет.
– Что сказал Карпин перед матчем?
– Все, что готовили, не нужно. Играем от простого. Передачи не доходят, мяч застревает в снегу.
– Как готовились, когда приехали на матч?
– До последнего думал, что отменят.
– Была возможность по ходу матча спросить у судьи, зачем он дал добро на проведение игры?
– Спросил у судьи – ты даешь добро играть в такую погоду, а потом свистишь каждый ор-ар, зачем? Понятно, что будет много возни, будут падать.
В такой футбол можно вообще ничего не свистеть. Для меня непонятно, когда пишут, что судья принял решение.
– Почему?
– Потому что я у него спрашиваю – он говорит, что «я не принимал решение». Кто-то сказал, непонятно.
– В смысле – кто-то сказал?
– Он сказал – это не я принял решение, кто-то сказал.
– Что нужно, чтобы таких матчей не было?
– Заканчивать в конце ноября, как в прошлом сезоне. Думаю, что и в матче «Локо» – «Зенит» будет плюс-минус то же самое, вряд ли бразильцы будут феерить.
– Вы видели поле от своих ворот до чужих?
– Тяжеловато. Вверх голову поднимаешь – снег в глаза, метель. Бывает, что не видел. Ладно, сыграли игру – даже говорить не хочу ничего.
– Видели людей с лопатами по ходу матча в штрафных?
– Да. Мы в центре разыгрываем, судья свистит – погодите, дайте дочистить. Забавно, что трактор ездит, когда мы на разминке бьем по воротам.
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