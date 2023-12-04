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    • Глебов: «Судья сказал, что не он принимал решение о проведении матча с ЦСКА в снегопад»

    Глебов: «Судья сказал, что не он принимал решение о проведении матча с ЦСКА в снегопад»

    Капитан «Ростова» Данил Глебов ответил на вопросы о проведении гостевой игры 17-го тура РПЛ против ЦСКА.

    • Воскресный матч прошел в Москве при сильном снегопаде.
    • Хозяева поля победили со счетом 2:0.

    – Как для себя объясняете, почему этот матч состоялся?

    Наверное, для забавы – чтобы повеселить народ. Вопросов нет, две команды играли в одинаковых условиях, не буду оправдываться.

    Но просто для кого мы играем? Для болельщиков. Им – кто был на стадионе или у телевизора – понравилась игра? Думаю, нет.

    То, что мы готовили к ЦСКА, было не нужно, просто били вперед – а там как пойдет.

    – Что сказал Карпин перед матчем?

    – Все, что готовили, не нужно. Играем от простого. Передачи не доходят, мяч застревает в снегу.

    – Как готовились, когда приехали на матч?

    До последнего думал, что отменят.

    – Была возможность по ходу матча спросить у судьи, зачем он дал добро на проведение игры?

    – Спросил у судьи – ты даешь добро играть в такую погоду, а потом свистишь каждый ор-ар, зачем? Понятно, что будет много возни, будут падать.

    В такой футбол можно вообще ничего не свистеть. Для меня непонятно, когда пишут, что судья принял решение.

    – Почему?

    – Потому что я у него спрашиваю – он говорит, что «я не принимал решение». Кто-то сказал, непонятно.

    – В смысле – кто-то сказал?

    Он сказал – это не я принял решение, кто-то сказал.

    – Что нужно, чтобы таких матчей не было?

    – Заканчивать в конце ноября, как в прошлом сезоне. Думаю, что и в матче «Локо» – «Зенит» будет плюс-минус то же самое, вряд ли бразильцы будут феерить.

    – Вы видели поле от своих ворот до чужих?

    – Тяжеловато. Вверх голову поднимаешь – снег в глаза, метель. Бывает, что не видел. Ладно, сыграли игру – даже говорить не хочу ничего.

    – Видели людей с лопатами по ходу матча в штрафных?

    – Да. Мы в центре разыгрываем, судья свистит – погодите, дайте дочистить. Забавно, что трактор ездит, когда мы на разминке бьем по воротам.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.12.2023 15:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1196

      FCSpartakM 6 часов назад

      Ну в таких условиях либо играют все, либо никто не играет.Если играли в Калининграде, то почему эти не должны играть? Я не слышал Валеру, что он против, пока матч не проср4л

      0
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      Рейтинг: +3861

      FRZZ 10 часов назад

      Судья сам в одиночку не может решить этот вопрос, видимо на самом деле кто-то из РФС сказал, что пусть играют.

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      Рейтинг: +58096

      MaxRnD 10 часов назад

      РФС валит на судью, судья отбрёхивается. Паноптикум юродивых

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