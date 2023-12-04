Глебов: «Судья сказал, что не он принимал решение о проведении матча с ЦСКА в снегопад»

Капитан «Ростова» Данил Глебов ответил на вопросы о проведении гостевой игры 17-го тура РПЛ против ЦСКА.

Воскресный матч прошел в Москве при сильном снегопаде.

Хозяева поля победили со счетом 2:0.

– Как для себя объясняете, почему этот матч состоялся?

– Наверное, для забавы – чтобы повеселить народ. Вопросов нет, две команды играли в одинаковых условиях, не буду оправдываться.

Но просто для кого мы играем? Для болельщиков. Им – кто был на стадионе или у телевизора – понравилась игра? Думаю, нет.

То, что мы готовили к ЦСКА, было не нужно, просто били вперед – а там как пойдет.

– Что сказал Карпин перед матчем?

– Все, что готовили, не нужно. Играем от простого. Передачи не доходят, мяч застревает в снегу.

– Как готовились, когда приехали на матч?

– До последнего думал, что отменят.

– Была возможность по ходу матча спросить у судьи, зачем он дал добро на проведение игры?

– Спросил у судьи – ты даешь добро играть в такую погоду, а потом свистишь каждый ор-ар, зачем? Понятно, что будет много возни, будут падать.

В такой футбол можно вообще ничего не свистеть. Для меня непонятно, когда пишут, что судья принял решение.

– Почему?

– Потому что я у него спрашиваю – он говорит, что «я не принимал решение». Кто-то сказал, непонятно.

– В смысле – кто-то сказал?

– Он сказал – это не я принял решение, кто-то сказал.

– Что нужно, чтобы таких матчей не было?

– Заканчивать в конце ноября, как в прошлом сезоне. Думаю, что и в матче «Локо» – «Зенит» будет плюс-минус то же самое, вряд ли бразильцы будут феерить.

– Вы видели поле от своих ворот до чужих?

– Тяжеловато. Вверх голову поднимаешь – снег в глаза, метель. Бывает, что не видел. Ладно, сыграли игру – даже говорить не хочу ничего.

– Видели людей с лопатами по ходу матча в штрафных?

– Да. Мы в центре разыгрываем, судья свистит – погодите, дайте дочистить. Забавно, что трактор ездит, когда мы на разминке бьем по воротам.