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  • Глебов: «Судья сказал, что не он принимал решение о проведении матча с ЦСКА в снегопад»

Глебов: «Судья сказал, что не он принимал решение о проведении матча с ЦСКА в снегопад»

4 декабря 2023, 15:32
2

Капитан «Ростова» Данил Глебов ответил на вопросы о проведении гостевой игры 17-го тура РПЛ против ЦСКА.

  • Воскресный матч прошел в Москве при сильном снегопаде.
  • Хозяева поля победили со счетом 2:0.

– Как для себя объясняете, почему этот матч состоялся?

Наверное, для забавы – чтобы повеселить народ. Вопросов нет, две команды играли в одинаковых условиях, не буду оправдываться.

Но просто для кого мы играем? Для болельщиков. Им – кто был на стадионе или у телевизора – понравилась игра? Думаю, нет.

То, что мы готовили к ЦСКА, было не нужно, просто били вперед – а там как пойдет.

– Что сказал Карпин перед матчем?

– Все, что готовили, не нужно. Играем от простого. Передачи не доходят, мяч застревает в снегу.

– Как готовились, когда приехали на матч?

До последнего думал, что отменят.

– Была возможность по ходу матча спросить у судьи, зачем он дал добро на проведение игры?

– Спросил у судьи – ты даешь добро играть в такую погоду, а потом свистишь каждый ор-ар, зачем? Понятно, что будет много возни, будут падать.

В такой футбол можно вообще ничего не свистеть. Для меня непонятно, когда пишут, что судья принял решение.

– Почему?

– Потому что я у него спрашиваю – он говорит, что «я не принимал решение». Кто-то сказал, непонятно.

– В смысле – кто-то сказал?

Он сказал – это не я принял решение, кто-то сказал.

– Что нужно, чтобы таких матчей не было?

– Заканчивать в конце ноября, как в прошлом сезоне. Думаю, что и в матче «Локо» – «Зенит» будет плюс-минус то же самое, вряд ли бразильцы будут феерить.

– Вы видели поле от своих ворот до чужих?

– Тяжеловато. Вверх голову поднимаешь – снег в глаза, метель. Бывает, что не видел. Ладно, сыграли игру – даже говорить не хочу ничего.

– Видели людей с лопатами по ходу матча в штрафных?

– Да. Мы в центре разыгрываем, судья свистит – погодите, дайте дочистить. Забавно, что трактор ездит, когда мы на разминке бьем по воротам.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Глебов Данил
Комментарии (2)
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MaxRnD
1701694204
РФС валит на судью, судья отбрёхивается. Паноптикум юродивых
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FCSpartakM
1701709073
Ну в таких условиях либо играют все, либо никто не играет.Если играли в Калининграде, то почему эти не должны играть? Я не слышал Валеру, что он против, пока матч не проср4л
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