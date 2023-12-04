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  • Калешин: «Европа приползет к России, без нас им будет очень тяжело»

Калешин: «Европа приползет к России, без нас им будет очень тяжело»

4 декабря 2023, 13:18
17

Бывший главный тренер «Акрона» Евгений Калешин заявил, что Россия дала Европе в футболе методику и лучших тренеров.

– Нужно ли переходить в Азию?

– Зачем нам переходить в Азию, когда мы ближе к Европе? Мы Европе дали методику, лучших тренеров – Вячеслава Платонова, Юрия Верхошанского. У нас все лучшие тренеры! Европа должна к нам прийти. Нам нужно создать сильный продукт, турниры, начиная от «Кожаного мяча». Чтобы люди посмотрели на наших игроков и захотели играть с нами.

Нам не надо париться, что мы не участвуем в европейских турнирах. Условно, «Акрон» разве думает порадовать испанского болельщика? Кроме трех-четырех клубов, способных играть в еврокубках, все должны думать, как им радовать своих болельщиков. «Спартак» и «Зенит» тоже больше должны радовать своих фанатов, а пять-семь игр в Европе – дополнительный бонус. Рано или поздно Европа прибежит к нам – никогда ничего не просите, сами придут и все дадут. Знаете же это произведение?

– Но уместно ли это говорить про Европу?

– Я думаю, что Европа приползет к России. Без нашей страны и нашего рынка им будет очень тяжело. У нас огромнейший рынок, много футболистов и мыслящих тренеров. Мы можем придумать то, что не придумают они. Я смотрел испанскую медиалигу – это смешная пародия на нашу! То, что сделал Пике, – смех, даже близко не сравнится с российской медиалигой. Наши ребята – Николай Осипов и Дмитрий Кортава – сделали уникальнейший продукт, у которого нет аналогов в мире. Это наши мозги, наши россияне сделали! Что мешает так же делать в футболе? Неверие! Именно неверие мешает!

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных соревнований с февраля 2022 года.
  • В декабре исполком РФС рассмотрит вопрос возможного перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Новая игра: размытое фото футболиста и 6 попыток, чтобы его отгадать. Справитесь?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Калешин Евгений
Комментарии (17)
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Mirak92
1701686027
самому не смешно?
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Январь 59
1701686406
Не уверен в правоте Калешина. Европа- брехливая, посте того как отгребет, в очередной раз приползёт с извинениями, а потом через 60-100 лет опять будет козни строить. Держаться от них подальше. Польша, Франция, Германия, Швеция никогда не успокоятся и не забудут своих поражений. Перекрыть бы им газ , нефть, металлы , древесину и пусть в Америке покупают по тройной цене.
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Цугундeр
1701686975
"Шаг вперёд, два шага назад . " Измышления Калешина. Декабрьские тезисы отличны от ноябрьских. Прижали патриота. )
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Давид59
1701688360
Посыл верный. В смысле, что делай своё дело хорошо и к тебе придут, купят твой товар, заключат с тобой договор. Вот только есть одна маленькая деталь. Если при этом узнают, что ты вор и насильник - тут же испарятся и никогда больше не придут.
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gor77
1701688479
Ну, блин, сравнил хрен с редькой.)))))) Российский футбол оооочень сильно отстаёт по популярности в мире от российского хоккея! Факт, который прошедший чемпионат мира показал - без России даже зрителей на трибунах практически не было. Ну и функционеры из НХЛ придумают всякие слова, чтобы вернуть Россию! НХЛ и КХЛ самые крутые лиги в мире. Хотя... Калешина можно понять - всё-таки товарищ теперь без работы.)))
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Skull_Boy
1701688750
Точно тяжело и у нас все прекрасно, где кроме продажи нефти и газа на нынешние копейки ни на что не способны, а главное сняли убогий фильм в космосе за 4 млрд
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VVM1964
1701690411
Идиота даже комментировать нет желания ((( Но всё же "Я смотрел испанскую медиалигу – это смешная пародия на нашу!" ... А я вчера зашел во "Вкусно и точка" и понял, какие же всё таки "пиндосы" сволочи - содрали У НАС свой говёный Макдональдс !!! )))
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anton-ivanov-google
1701699599
Какой наивный эгоист)))это ты к ним приползёшь когда тебе будет не найти работу иза слов после поражения от волгаря ....в ватной стране нет свободы слова...ты сам виноват...мог бы по тихому слиться туда кого ты так сейчас высернул и их...
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anton-ivanov-google
1701699866
Хм Европа?какие конкретно страны Европы?)))Беларусь....Молдова?))))а чего тогда не они а мы пытаемся объединится с ними тогда как они с нами не хотят объединяться чемпионатами хотя бы ни какими образами вообще
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САДЫЧОК
1701705131
По ходу этот Калешин отморозился!
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