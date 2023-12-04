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    • Калешин: «Европа приползет к России, без нас им будет очень тяжело»

    Калешин: «Европа приползет к России, без нас им будет очень тяжело»

    Бывший главный тренер «Акрона» Евгений Калешин заявил, что Россия дала Европе в футболе методику и лучших тренеров.

    – Нужно ли переходить в Азию?

    – Зачем нам переходить в Азию, когда мы ближе к Европе? Мы Европе дали методику, лучших тренеров – Вячеслава Платонова, Юрия Верхошанского. У нас все лучшие тренеры! Европа должна к нам прийти. Нам нужно создать сильный продукт, турниры, начиная от «Кожаного мяча». Чтобы люди посмотрели на наших игроков и захотели играть с нами.

    Нам не надо париться, что мы не участвуем в европейских турнирах. Условно, «Акрон» разве думает порадовать испанского болельщика? Кроме трех-четырех клубов, способных играть в еврокубках, все должны думать, как им радовать своих болельщиков. «Спартак» и «Зенит» тоже больше должны радовать своих фанатов, а пять-семь игр в Европе – дополнительный бонус. Рано или поздно Европа прибежит к нам – никогда ничего не просите, сами придут и все дадут. Знаете же это произведение?

    – Но уместно ли это говорить про Европу?

    – Я думаю, что Европа приползет к России. Без нашей страны и нашего рынка им будет очень тяжело. У нас огромнейший рынок, много футболистов и мыслящих тренеров. Мы можем придумать то, что не придумают они. Я смотрел испанскую медиалигу – это смешная пародия на нашу! То, что сделал Пике, – смех, даже близко не сравнится с российской медиалигой. Наши ребята – Николай Осипов и Дмитрий Кортава – сделали уникальнейший продукт, у которого нет аналогов в мире. Это наши мозги, наши россияне сделали! Что мешает так же делать в футболе? Неверие! Именно неверие мешает!

    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных соревнований с февраля 2022 года.
    • В декабре исполком РФС рассмотрит вопрос возможного перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию.

    Новая игра: размытое фото футболиста и 6 попыток, чтобы его отгадать. Справитесь?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.12.2023 13:18
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +10515

      САДЫЧОК 7 часов назад

      По ходу этот Калешин отморозился!

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      Рейтинг: +37

      anton-ivanov-google 8 часов назад

      Хм Европа?какие конкретно страны Европы?)))Беларусь....Молдова?))))а чего тогда не они а мы пытаемся объединится с ними тогда как они с нами не хотят объединяться чемпионатами хотя бы ни какими образами вообще

      1
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      Рейтинг: +37

      anton-ivanov-google 8 часов назад

      Какой наивный эгоист)))это ты к ним приползёшь когда тебе будет не найти работу иза слов после поражения от волгаря ....в ватной стране нет свободы слова...ты сам виноват...мог бы по тихому слиться туда кого ты так сейчас высернул и их...

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      Рейтинг: +3861

      FRZZ 10 часов назад

      Когда человек молчит, то можно принимать его за умного. Вот Калешин открыл рот и всё стало понятно насколько он зомбированный неадекват. Европа приползёт к нему..... это уже диагноз.....
      Желание видеть то, чего нет на самом деле, в научной терминологии называется «иллюзией».

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      Рейтинг: +36994

      VVM1964 11 часов назад

      Идиота даже комментировать нет желания ((( Но всё же "Я смотрел испанскую медиалигу – это смешная пародия на нашу!" ... А я вчера зашел во "Вкусно и точка" и понял, какие же всё таки "пиндосы" сволочи - содрали У НАС свой говёный Макдональдс !!! )))

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      Рейтинг: +37

      anton-ivanov-google > VVM1964 8 часов назад

      Хм вообще то наоборот...мы с них формат макдаша содрали...ибо ничего своего нет не было и не будет...Европа спасительница России...но...страна погибнет иза своего глупого эго.....РФ аминь...

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      Рейтинг: +36994

      VVM1964 > anton-ivanov-google 8 часов назад

      Ну ка прекрати эту пропаганду - у НАС все всё воруют и копируют, а нам завидуют !!! ))) Вот теперь и Китай за нас взялся - из нашего Москвича у себя теперь JAC слепили !!! )))

      0
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      Рейтинг: +15144

      Skull_Boy 11 часов назад

      Точно тяжело и у нас все прекрасно, где кроме продажи нефти и газа на нынешние копейки ни на что не способны, а главное сняли убогий фильм в космосе за 4 млрд

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      Рейтинг: +1920

      gor77 11 часов назад

      Ну, блин, сравнил хрен с редькой.))))))
      Российский футбол оооочень сильно отстаёт по популярности в мире от российского хоккея! Факт, который прошедший чемпионат мира показал - без России даже зрителей на трибунах практически не было. Ну и функционеры из НХЛ придумают всякие слова, чтобы вернуть Россию! НХЛ и КХЛ самые крутые лиги в мире.
      Хотя... Калешина можно понять - всё-таки товарищ теперь без работы.)))

      1
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      Рейтинг: +7252

      Давид59 12 часов назад

      Посыл верный. В смысле, что делай своё дело хорошо и к тебе придут, купят твой товар, заключат с тобой договор. Вот только есть одна маленькая деталь. Если при этом узнают, что ты вор и насильник - тут же испарятся и никогда больше не придут.

      2
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      Рейтинг: +579

      aldo conte 12 часов назад

      Остался без работы - стал философом. Дело надо делать господа, каждому своё - футболистам играть; тренерам готовить команды к играм и добиваться результата с теми футболистами, которыми располагаешь; крестьянам землю пахать; работягам дома и дороги строить; а пи*деть всяк может. И за это, по-моему, денег не платят.

      2
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      Рейтинг: +1276

      Цугундeр 12 часов назад

      "Шаг вперёд, два шага назад . " Измышления Калешина. Декабрьские тезисы отличны от ноябрьских. Прижали патриота. )

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