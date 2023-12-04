Калешин: «Европа приползет к России, без нас им будет очень тяжело»

Бывший главный тренер «Акрона» Евгений Калешин заявил, что Россия дала Европе в футболе методику и лучших тренеров.

– Нужно ли переходить в Азию?

– Зачем нам переходить в Азию, когда мы ближе к Европе? Мы Европе дали методику, лучших тренеров – Вячеслава Платонова, Юрия Верхошанского. У нас все лучшие тренеры! Европа должна к нам прийти. Нам нужно создать сильный продукт, турниры, начиная от «Кожаного мяча». Чтобы люди посмотрели на наших игроков и захотели играть с нами.

Нам не надо париться, что мы не участвуем в европейских турнирах. Условно, «Акрон» разве думает порадовать испанского болельщика? Кроме трех-четырех клубов, способных играть в еврокубках, все должны думать, как им радовать своих болельщиков. «Спартак» и «Зенит» тоже больше должны радовать своих фанатов, а пять-семь игр в Европе – дополнительный бонус. Рано или поздно Европа прибежит к нам – никогда ничего не просите, сами придут и все дадут. Знаете же это произведение?

– Но уместно ли это говорить про Европу?

– Я думаю, что Европа приползет к России. Без нашей страны и нашего рынка им будет очень тяжело. У нас огромнейший рынок, много футболистов и мыслящих тренеров. Мы можем придумать то, что не придумают они. Я смотрел испанскую медиалигу – это смешная пародия на нашу! То, что сделал Пике, – смех, даже близко не сравнится с российской медиалигой. Наши ребята – Николай Осипов и Дмитрий Кортава – сделали уникальнейший продукт, у которого нет аналогов в мире. Это наши мозги, наши россияне сделали! Что мешает так же делать в футболе? Неверие! Именно неверие мешает!

Российские сборные и клубы отстранены от официальных соревнований с февраля 2022 года.

В декабре исполком РФС рассмотрит вопрос возможного перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию.

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