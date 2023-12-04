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    В РПЛ указали причину удаления Абаскаля

    В хронологии событий матча 17-го тура РПЛ «Терек» – «Спартак», закончившегося победой грозненцев со счетом 2:1, на официальном сайте лиги указана причина удаления главного тренера гостей Гильермо Абаскаля.

    «Красная карточка – Гильермо Абаскаль, агрессивное поведение, физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников (Бернард Бериша) двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры», – говорится в тексте.

    Также сообщается, что ассистент тренера Карлос Мария Валье Морено получил предупреждение в перерыве матча за неспортивное поведение – «действия в провокационной манере на игроков соперника в подтрибунном помещении».

    • В первом тайме после второго гола в ворота москвичей полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша прыгнул двумя ногами техническую зону «Спартака», а Абаскаль оттолкнул хавбека.
    • За это испанский специалист получил красную карточку от судьи Евгения Кукуляка.

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    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3264

      ScarlettOgusania 4 минуты назад

      лучше бы в РПЛ объяснили, почему не удалили Беришу за явную провокацию с прыжком в техническую зону Спартака? по всему видно обосрались грозного Рамзана...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20811

      NewLife 6 минут назад

      То есть я понимаю так: если сумасшедший игрок нападет на тренера и попытается его убить, тренер не должен сопротивляться, чтобы не получить дискву от козлов толерастов в руководстве РПЛ.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1991

      mahan 19 минут назад

      По удалению Абаскаля никто не спорит всё верно удалили, но и Беришу надо удалять, тут провакация в чистом виде, он практически в Абаскаля влетел с двух ног.

      2
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      Рейтинг: +34710

      oyabun 53 минуты назад

      Возможно правильное решение с точки зрения правил. Но почему Беришу не удалили?! Всем же очевидна была провокация с его стороны.

      4
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