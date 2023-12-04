В РПЛ указали причину удаления Абаскаля

В хронологии событий матча 17-го тура РПЛ «Терек» – «Спартак», закончившегося победой грозненцев со счетом 2:1, на официальном сайте лиги указана причина удаления главного тренера гостей Гильермо Абаскаля.

«Красная карточка – Гильермо Абаскаль, агрессивное поведение, физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников (Бернард Бериша) двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры», – говорится в тексте.

Также сообщается, что ассистент тренера Карлос Мария Валье Морено получил предупреждение в перерыве матча за неспортивное поведение – «действия в провокационной манере на игроков соперника в подтрибунном помещении».