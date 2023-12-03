Уткин пришел на интервью в перерыве матча ЦСКА – «Ростов» с головой в снегу – он был зол

В эти минуты проходит матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом». К началу второго тайма счет 1:0.
Полузащитник гостей Даниил Уткин не стряхнул снег с головы перед интервью в перерыве.
«Это не футбол. Почему не добили со штрафного? Я не видел! Снег в глаза летит, я ничего не вижу!
Как играть во втором тайме? Забить гол и дальше играть. Ну, играть – тяжело назвать это. Бить мяч вперeд, и, может, чe-то там нарисуется», – сказал Уткин в эфире телеканала «Матч Премьер».
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Москве.
- Решение о проведении матча принял судья из Волгограда Рафаэль Шафеев. Он работает в форме с коротким рукавом.
- Он же на прошлой неделе судил снежный матч «Балтика» – «Спартак» (0:2).
Скриншот эфира телеканала «Матч Премьер»
Источник: «Бомбардир»