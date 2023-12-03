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    • Уткин пришел на интервью в перерыве матча ЦСКА – «Ростов» с головой в снегу – он был зол

    Уткин пришел на интервью в перерыве матча ЦСКА – «Ростов» с головой в снегу – он был зол

    В эти минуты проходит матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом». К началу второго тайма счет 1:0.

    Полузащитник гостей Даниил Уткин не стряхнул снег с головы перед интервью в перерыве.

    «Это не футбол. Почему не добили со штрафного? Я не видел! Снег в глаза летит, я ничего не вижу!

    Как играть во втором тайме? Забить гол и дальше играть. Ну, играть – тяжело назвать это. Бить мяч вперeд, и, может, чe-то там нарисуется», – сказал Уткин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Москве.
    • Решение о проведении матча принял судья из Волгограда Рафаэль Шафеев. Он работает в форме с коротким рукавом.
    • Он же на прошлой неделе судил снежный матч «Балтика»«Спартак» (0:2).

    Скриншот эфира телеканала «Матч Премьер»

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.12.2023 15:14
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1228

      The only one 18 часов назад

      Надо всё руководство бюрократов от футбола в принудительном порядке обязать присутствовать на таких матчах. И обязательно в летней одежде. Сразу решения найдутся.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4826

      Snek 18 часов назад

      "Бить мяч вперeд, и, может, чe-то там нарисуется"
      Основная футбольная тактика России на все времена.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1228

      The only one > Snek 18 часов назад

      не кощунствуй...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +507

      Bez Imeni > Snek 18 часов назад

      тебе,что нравиться когда играют в таких условиях, дебил

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4826

      Snek > Bez Imeni 17 часов назад

      дебил тебя из ачка радил

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +507

      Bez Imeni > Snek 10 часов назад

      красавчик, всё ясно твоими мозгами, можешь больше не отвечать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1764

      Taps 18 часов назад

      Смотреть не буду.
      Только козлы из ФНС могут такое придумать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4826

      Snek > Taps 18 часов назад

      Как-то смотрел матч АПЛ лет 15 что ли назад, Ньюкасл - Арсенал, так играли во время грозы, шёл град, а потом ливень. Матч никто не переносил.
      Так что жаловаться на погоду, на холод или ещё на что-то во время футбола... Ну такое себе.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1228

      The only one > Snek 18 часов назад

      когда разово такое происходит- согласен. но когда такое планируется заранее- это нонсенс

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4826

      Snek > The only one 17 часов назад

      У нас каждый год в сугробах играют? Обычно в декабре в Москве ещё плюсовая температура.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1228

      The only one > Snek 17 часов назад

      ты живёшь по принципу: зима как всегда пришла неожиданно...

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      Рейтинг: +4826

      Snek > The only one 17 часов назад

      Летом дожди идут и грозы бывают, тоже не играть?

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      Рейтинг: +1228

      The only one > Snek 17 часов назад

      ты дурак? или косишь под такого?

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