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  • Радимов объяснил, почему матч ЦСКА – «Ростов» приходится играть в снег

Радимов объяснил, почему матч ЦСКА – «Ростов» приходится играть в снег

3 декабря 2023, 15:08
3

Бывший игрок ЦСКА Владислав Радимов поделился мнением о матче 17-го тура РПЛ между москвичами и «Ростовом». Он идет в снегопад.

«Почему мы играем в снежки, а не футбол?

Проблема, которая сейчас свалилась на наши клубы вместе с аномальными осадками – не в погоде, не в полях и даже не в отсутствии красных мячей. Проблема – в новом формате Кубка с его групповым этапом пути РПЛ.

Хочется напомнить, что раньше в классическом формате клубы РПЛ вступали в Кубок со стадии 1/16 и осенью проводили всего два матча, остальное было весной.

Сейчас же клубы РПЛ провели летом и осенью шесть матчей в группе пути РПЛ, тем самым израсходовав все возможные слоты посреди недели.

Иными словами, вместо того чтобы максимально компактно уместить туры РПЛ летом и осенью без ухода в декабрь, мы все возможные слоты в середине недели забили матчами группового этапа Кубка, в котором большинство клубов играло вторыми составами. Из-за этого матчи РПЛ вынесли на декабрь, когда играть уже невозможно!

Подняли ли интерес к Кубку тем, что в середине недели играли дублирующими составами? Есть сомнения! Зато возможности не уходить в зиму и уплотнить количество матчей РПЛ в теплое время убили. Ну давайте теперь поиграем в снежки вместо футбола! А ведь через неделю еще один тур!» – написал Радимов.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Москве.
  • Решение о проведении матча принял судья из Волгограда Рафаэль Шафеев. Он работает в форме с коротким рукавом.
  • Он же на прошлой неделе судил снежный матч «Балтика»«Спартак» (0:2).

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Источник: телеграмм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Радимов Владислав
Комментарии (3)
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Garrincha58
1701607982
в России всегда так хотели как лучше(придумывая формат цирк-кубка дабы увеличить кл-во игр не учли главного ЧР) а получилось как всегда через ж..пу
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NewLife
1701608253
Перед назначением чиновников в РФС надо проверять их способность думать, хотя бы на уровне начальной школы. Каких же дебилов туда набрали(( Дюков прочь из РФС !
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Zoge
1701675214
Дурдом вместо футбола!
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