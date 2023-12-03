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    • Радимов объяснил, почему матч ЦСКА – «Ростов» приходится играть в снег

    Радимов объяснил, почему матч ЦСКА – «Ростов» приходится играть в снег

    Бывший игрок ЦСКА Владислав Радимов поделился мнением о матче 17-го тура РПЛ между москвичами и «Ростовом». Он идет в снегопад.

    «Почему мы играем в снежки, а не футбол?

    Проблема, которая сейчас свалилась на наши клубы вместе с аномальными осадками – не в погоде, не в полях и даже не в отсутствии красных мячей. Проблема – в новом формате Кубка с его групповым этапом пути РПЛ.

    Хочется напомнить, что раньше в классическом формате клубы РПЛ вступали в Кубок со стадии 1/16 и осенью проводили всего два матча, остальное было весной.

    Сейчас же клубы РПЛ провели летом и осенью шесть матчей в группе пути РПЛ, тем самым израсходовав все возможные слоты посреди недели.

    Иными словами, вместо того чтобы максимально компактно уместить туры РПЛ летом и осенью без ухода в декабрь, мы все возможные слоты в середине недели забили матчами группового этапа Кубка, в котором большинство клубов играло вторыми составами. Из-за этого матчи РПЛ вынесли на декабрь, когда играть уже невозможно!

    Подняли ли интерес к Кубку тем, что в середине недели играли дублирующими составами? Есть сомнения! Зато возможности не уходить в зиму и уплотнить количество матчей РПЛ в теплое время убили. Ну давайте теперь поиграем в снежки вместо футбола! А ведь через неделю еще один тур!» – написал Радимов.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Москве.
    • Решение о проведении матча принял судья из Волгограда Рафаэль Шафеев. Он работает в форме с коротким рукавом.
    • Он же на прошлой неделе судил снежный матч «Балтика»«Спартак» (0:2).

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    Источник: телеграмм-канал Владислава Радимова

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    03.12.2023 15:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20810

      NewLife 18 часов назад

      Перед назначением чиновников в РФС надо проверять их способность думать, хотя бы на уровне начальной школы. Каких же дебилов туда набрали((
      Дюков прочь из РФС !

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      Рейтинг: +18225

      Garrincha58 18 часов назад

      в России всегда так хотели как лучше(придумывая формат цирк-кубка дабы увеличить кл-во игр не учли главного ЧР) а получилось как всегда через ж..пу


























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