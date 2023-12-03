Радимов объяснил, почему матч ЦСКА – «Ростов» приходится играть в снег

Бывший игрок ЦСКА Владислав Радимов поделился мнением о матче 17-го тура РПЛ между москвичами и «Ростовом». Он идет в снегопад.

«Почему мы играем в снежки, а не футбол?

Проблема, которая сейчас свалилась на наши клубы вместе с аномальными осадками – не в погоде, не в полях и даже не в отсутствии красных мячей. Проблема – в новом формате Кубка с его групповым этапом пути РПЛ.

Хочется напомнить, что раньше в классическом формате клубы РПЛ вступали в Кубок со стадии 1/16 и осенью проводили всего два матча, остальное было весной.

Сейчас же клубы РПЛ провели летом и осенью шесть матчей в группе пути РПЛ, тем самым израсходовав все возможные слоты посреди недели.

Иными словами, вместо того чтобы максимально компактно уместить туры РПЛ летом и осенью без ухода в декабрь, мы все возможные слоты в середине недели забили матчами группового этапа Кубка, в котором большинство клубов играло вторыми составами. Из-за этого матчи РПЛ вынесли на декабрь, когда играть уже невозможно!

Подняли ли интерес к Кубку тем, что в середине недели играли дублирующими составами? Есть сомнения! Зато возможности не уходить в зиму и уплотнить количество матчей РПЛ в теплое время убили. Ну давайте теперь поиграем в снежки вместо футбола! А ведь через неделю еще один тур!» – написал Радимов.