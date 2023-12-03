Месси ответил, сколько процентов аргентинцев его любят

Нападающий Аргентины Лионель Месси высказался о народной любви в свой адрес.

«Критики сборной Аргентины до ЧМ-2022 говорили обо мне много неприятного. Но я сумел завоевать расположение аргентинского народа. Меня любят 95-100 процентов аргентинцев, это прекрасно», – сказал Лео.

В финале ЧМ-2022 Аргентина в серии пенальти победила Францию.

Месси стал лучшим игроком турнира.

В ноябре Лео получил 8-й «Золотой мяч».

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