В воскресенье, 3 декабря, «Локомотив» на своем поле сыграет с «Зенитом». Игра состоится в рамках 17 тура РПЛ. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

«Локомотив»

«Локомотив» после 16 туров занимает 8 место в турнирной таблице. В активе команды 25 очков. Команда одержала 6 побед, сыграла в 7 встречах вничью и потерпела 3 поражения. «Локомотив» забил 24 и пропустил 22 мяча.

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

«Зенит»

«Зенит» после 16 туров занимает 1-е место в турнирной таблице. В активе команды 33 очка. Команда выиграла 10 матчей, в 3 встречах сыграла вничью и потерпела 3 поражения. «Зенит» забил 33 гола и пропустил 14 мячей. Отрыв подопечных Семака от «Краснодара», идущего на 2 месте, составляет 1 очко, а от «Крыльев Советов», идущих на 3 месте – 4 балла.

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

Факты о личных встречах

В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

Прогноз на матч «Локомотив» – «Зенит»

«Зенит», несмотря на выездной характер встречи – фаворит этого матча. Предположим, что петербуржцы возьмут три очка. Наш прогноз – победа «Зенита» (2.00).