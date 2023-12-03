В воскресенье, 3 декабря, «Локомотив» на своем поле сыграет с «Зенитом». Игра состоится в рамках 17 тура РПЛ. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.
«Локомотив»
«Локомотив» после 16 туров занимает 8 место в турнирной таблице. В активе команды 25 очков. Команда одержала 6 побед, сыграла в 7 встречах вничью и потерпела 3 поражения. «Локомотив» забил 24 и пропустил 22 мяча.
В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:
- 28.11.2023 «Балтика» – «Локомотив» 2:2;
- 25.11.2023 «Крылья Советов» – «Локомотив» 3:3;
- 11.11.2023 «Локомотив» – «Ахмат» 2:1;
- 05.11.2023 «Локомотив» – «Спартак» 1:1;
- 01.11.2023 «Локомотив» – «Рубин» 3:0.
«Зенит»
«Зенит» после 16 туров занимает 1-е место в турнирной таблице. В активе команды 33 очка. Команда выиграла 10 матчей, в 3 встречах сыграла вничью и потерпела 3 поражения. «Зенит» забил 33 гола и пропустил 14 мячей. Отрыв подопечных Семака от «Краснодара», идущего на 2 месте, составляет 1 очко, а от «Крыльев Советов», идущих на 3 месте – 4 балла.
В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:
- 29.11.2023 «Динамо» – «Зенит» 1:0;
- 25.11.2023 «Зенит» – «Сочи» 3:0;
- 18.11.2023 «Нефтчи» – «Зенит» 2:1;
- 11.11.2023 «Зенит» – «Краснодар» 1:1;
- 04.11.2023 «Балтика» – «Зенит» 0:2.
Факты о личных встречах
В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:
- 24.09.2023 «Зенит» – «Локомотив» 1:2;
- 09.04.2023 «Локомотив» – «Зенит» 1:2;
- 30.07.2022 «Зенит» – «Локомотив» 5:0;
- 30.04.2022 «Зенит» – «Локомотив» 3:1;
- 15.08.2021 «Локомотив» – «Зенит» 1:1.
Прогноз на матч «Локомотив» – «Зенит»
«Зенит», несмотря на выездной характер встречи – фаворит этого матча. Предположим, что петербуржцы возьмут три очка. Наш прогноз – победа «Зенита» (2.00).