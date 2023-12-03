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«Локомотив» – «Зенит»: прогноз на матч 17 тура РПЛ, 3 декабря

3 декабря 2023, 01:51

В воскресенье, 3 декабря, «Локомотив» на своем поле сыграет с «Зенитом». Игра состоится в рамках 17 тура РПЛ. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

«Локомотив»

«Локомотив» после 16 туров занимает 8 место в турнирной таблице. В активе команды 25 очков. Команда одержала 6 побед, сыграла в 7 встречах вничью и потерпела 3 поражения. «Локомотив» забил 24 и пропустил 22 мяча.

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

«Зенит»

«Зенит» после 16 туров занимает 1-е место в турнирной таблице. В активе команды 33 очка. Команда выиграла 10 матчей, в 3 встречах сыграла вничью и потерпела 3 поражения. «Зенит» забил 33 гола и пропустил 14 мячей. Отрыв подопечных Семака от «Краснодара», идущего на 2 месте, составляет 1 очко, а от «Крыльев Советов», идущих на 3 месте – 4 балла.

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

Факты о личных встречах

В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

  • 24.09.2023 «Зенит» – «Локомотив» 1:2;
  • 09.04.2023 «Локомотив» – «Зенит» 1:2;
  • 30.07.2022 «Зенит» – «Локомотив» 5:0;
  • 30.04.2022 «Зенит» – «Локомотив» 3:1;
  • 15.08.2021 «Локомотив» – «Зенит» 1:1.

Прогноз на матч «Локомотив» – «Зенит»

«Зенит», несмотря на выездной характер встречи – фаворит этого матча. Предположим, что петербуржцы возьмут три очка. Наш прогноз – победа «Зенита» (2.00).

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
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