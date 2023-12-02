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    Расписание группового этапа Евро-2024

    УЕФА опубликовал расписание группового этапа Евро-2024. Жеребьевка состоялась сегодня.

    Пятница, 14 июня

    Группа A: Германия – Шотландия (Мюнхен)

    Суббота, 15 июня

    Группа A: Венгрия – Швейцария (Кельн)

    Группа B: Испания – Хорватия (Берлин)

    Группа B: Италия – Албания (Дортмунд)

    Воскресенье, 16 июня

    Группа C: Словения – Дания (Штутгарт)

    Группа C: Сербия – Англия (Гельзенкирхен)

    Группа D: победитель пути A – Нидерланды (Гамбург)

    Понедельник, 17 июня

    Группа D: Австрия – Франция (Дюссельдорф)

    Группа E: Бельгия – Словакия (Франкфурт)

    Группа E: Румыния – победитель пути B (Мюнхен)

    Вторник, 18 июня

    Группа F: Турция – победитель пути C (Дортмунд)

    Группа F: Португалия – Чехия (Лейпциг)

    Среда, 19 июня

    Группа A: Шотландия – Швейцария (Кельн)

    Группа A: Германия – Венгрия (Штутгарт)

    Группа B: Хорватия – Албания (Гамбург)

    Четверг, 20 июня

    Группа B: Испания – Италия (Гельзенкирхен)

    Группа C: Дания – Англия (Франкфурт)

    Группа C: Словения – Сербия (Мюнхен)

    Пятница, 21 июня

    Группа D: победитель пути A – Австрия (Берлин)

    Группа D: Нидерланды – Франция (Лейпциг)

    Группа E: Словакия – победитель пути B (Дюссельдорф)

    Суббота, 22 июня

    Группа E: Бельгия – Румыния (Кельн)

    Группа F: Турция – Португалия (Дортмунд)

    Группа F: победитель пути C – Чехия (Гамбург)

    Воскресенье, 23 июня

    Группа A: Швейцария – Германия (Франкфурт)

    Группа A: Шотландия – Венгрия (Штутгарт)

    Понедельник, 24 июня

    Группа B: Албания – Испания (Дюссельдорф)

    Группа B: Хорватия – Италия (Лейпциг)

    Группа C: Англия – Словения (Кельн)

    Группа C: Дания – Сербия (Мюнхен)

    Вторник, 25 июня

    Группа D: Франция – победитель пути A (Дортмунд)

    Группа D: Нидерланды – Австрия (Берлин)

    Среда, 26 июня

    Группа E: победитель пути B против Бельгии (Штутгарт)

    Группа E: Словакия – Румыния (Франкфурт)

    Группа F: Чехия – Турция (Гамбург)

    Группа F: победитель пути C – Португалия (Гельзенкирхен)

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.12.2023 22:38
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