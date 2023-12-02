УЕФА опубликовал расписание группового этапа Евро-2024. Жеребьевка состоялась сегодня.
Пятница, 14 июня
Группа A: Германия – Шотландия (Мюнхен)
Суббота, 15 июня
Группа A: Венгрия – Швейцария (Кельн)
Группа B: Испания – Хорватия (Берлин)
Группа B: Италия – Албания (Дортмунд)
Воскресенье, 16 июня
Группа C: Словения – Дания (Штутгарт)
Группа C: Сербия – Англия (Гельзенкирхен)
Группа D: победитель пути A – Нидерланды (Гамбург)
Понедельник, 17 июня
Группа D: Австрия – Франция (Дюссельдорф)
Группа E: Бельгия – Словакия (Франкфурт)
Группа E: Румыния – победитель пути B (Мюнхен)
Вторник, 18 июня
Группа F: Турция – победитель пути C (Дортмунд)
Группа F: Португалия – Чехия (Лейпциг)
Среда, 19 июня
Группа A: Шотландия – Швейцария (Кельн)
Группа A: Германия – Венгрия (Штутгарт)
Группа B: Хорватия – Албания (Гамбург)
Четверг, 20 июня
Группа B: Испания – Италия (Гельзенкирхен)
Группа C: Дания – Англия (Франкфурт)
Группа C: Словения – Сербия (Мюнхен)
Пятница, 21 июня
Группа D: победитель пути A – Австрия (Берлин)
Группа D: Нидерланды – Франция (Лейпциг)
Группа E: Словакия – победитель пути B (Дюссельдорф)
Суббота, 22 июня
Группа E: Бельгия – Румыния (Кельн)
Группа F: Турция – Португалия (Дортмунд)
Группа F: победитель пути C – Чехия (Гамбург)
Воскресенье, 23 июня
Группа A: Швейцария – Германия (Франкфурт)
Группа A: Шотландия – Венгрия (Штутгарт)
Понедельник, 24 июня
Группа B: Албания – Испания (Дюссельдорф)
Группа B: Хорватия – Италия (Лейпциг)
Группа C: Англия – Словения (Кельн)
Группа C: Дания – Сербия (Мюнхен)
Вторник, 25 июня
Группа D: Франция – победитель пути A (Дортмунд)
Группа D: Нидерланды – Австрия (Берлин)
Среда, 26 июня
Группа E: победитель пути B против Бельгии (Штутгарт)
Группа E: Словакия – Румыния (Франкфурт)
Группа F: Чехия – Турция (Гамбург)
Группа F: победитель пути C – Португалия (Гельзенкирхен)