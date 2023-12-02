Кобелев определил вторую команду РПЛ по уровню состава после «Зенита»

Андрей Кобелев высоко оценил состав московского «Динамо».

«Я уже давно говорю, что нынешний состав «Динамо» способен решать самые высокие задачи, потому что обладает не только хорошими основными футболистами, но и длинной скамейкой с качественными игроками, которые могут перевернуть игру. Сейчас у «Динамо» второй состав в лиге после «Зенита».

В начале сезона мы видели проблемы с адаптацией у новичков, но сейчас команда показывает абсолютно другой футбол. Трансферы и Личка повлияли на «Динамо» в этом сезоне», – сказал Кобелев.