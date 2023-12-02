Продления Промеса и Тюкавина, Головин вновь лучший в «Монако», Миранчук может покинуть «Аталанту» и другие новости

Калешин раскрыл причину увольнения из «Акрона».

«Зениту» предложили 25 миллионов за Ренана.

Семак рассказал о своих отношениях с Дзюбой.

Личка назвал самый популярный клуб России.

Контракт Промеса со «Спартаком» автоматически продлился – известна зарплата.

Два клуба Серии А заинтересованы в Миранчуке.

Радимов назвал футбольную столицу России.

«Пари НН» нацелился на полузащитника ЦСКА.

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Радимов назвал народную команду – это не «Спартак».

Стала известна сумма отступных в контракте Тюкавина.

Романцев стал наставником «Пари НН».

Головин третий месяц подряд стал лучшим в «Монако».