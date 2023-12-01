«Пари НН» нацелился на полузащитника ЦСКА

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Футбол Индия 17:30
Джамшедпур - Одиша
Первый Тайм Тотал Больше 1,5
Кфф 2,55
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«Пари НН» хочет зимой арендовать игрока ЦСКА.
Речь о полузащитнике Никите Ермакове. Нижегородцы планируют предусмотреть опцию выкупа 20-летнего футболиста.
- В этом сезоне у Ермакова 9 матчей, гол, 2 ассиста.
- У Никиты контракт до 2025 года.
- Уроженец Сызрани стоит 700 тысяч евро.