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    «Пари НН» нацелился на полузащитника ЦСКА

    «Пари НН» хочет зимой арендовать игрока ЦСКА.

    Речь о полузащитнике Никите Ермакове. Нижегородцы планируют предусмотреть опцию выкупа 20-летнего футболиста.

    • В этом сезоне у Ермакова 9 матчей, гол, 2 ассиста.
    • У Никиты контракт до 2025 года.
    • Уроженец Сызрани стоит 700 тысяч евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2023 16:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      jsodndzknnf 21 час назад

      ***
      - 1 0 0 % ставки на Футбольные События

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      Рейтинг: +5414

      Бомбардиръ 22 часа назад

      Неужели распродажа игроков ЦСКА продолжается?

      0
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      Рейтинг: +19232

      DVOK68 > Бомбардиръ 21 час назад

      Свою кандидатуру предложи,рассмотрят.

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