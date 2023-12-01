«Динамо» продлило Тюкавина

«Динамо» объявило о продлении контракта с нападающим Константином Тюкавиным.

«Новое трудовое соглашение с нападающим рассчитано до лета 2028 года.

Костя вырос в Академии «Динамо», забил 31 мяч за основную команду и установил клубный рекорд по голам в Кубке России – и это только начало», – написали москвичи.