«Динамо» продлило Тюкавина

«Динамо» объявило о продлении контракта с нападающим Константином Тюкавиным.
«Новое трудовое соглашение с нападающим рассчитано до лета 2028 года.
Костя вырос в Академии «Динамо», забил 31 мяч за основную команду и установил клубный рекорд по голам в Кубке России – и это только начало», – написали москвичи.
- В текущем сезоне Тюкавин провел 21 матч, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.
- Форвард дебютировал в первой команде «Динамо» в ноябре 2020 года.
- Игрок интересен европейским клубам.
Источник: телеграм-канал «Динамо»