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    «Динамо» продлило Тюкавина

    «Динамо» объявило о продлении контракта с нападающим Константином Тюкавиным.

    «Новое трудовое соглашение с нападающим рассчитано до лета 2028 года.

    Костя вырос в Академии «Динамо», забил 31 мяч за основную команду и установил клубный рекорд по голам в Кубке России – и это только начало», – написали москвичи.

    • В текущем сезоне Тюкавин провел 21 матч, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.
    • Форвард дебютировал в первой команде «Динамо» в ноябре 2020 года.
    • Игрок интересен европейским клубам.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    01.12.2023 16:48
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