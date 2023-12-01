Два клуба Серии А заинтересованы в Миранчуке

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Футбол Индия 17:30
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук зимой может покинуть клуб. Об этом в твиттере сообщил журналист Грач Хачатрян.
В россиянине заинтересованы два неназванных клуба Серии А. «Аталанта» не против отпустить игрока.
- Россиянин в «Аталанте» с 2020 года.
- В этом сезоне у Миранчука 7 матчей.
- Контракт игрока действует до 2025 года.
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