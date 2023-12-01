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    Два клуба Серии А заинтересованы в Миранчуке

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук зимой может покинуть клуб. Об этом в твиттере сообщил журналист Грач Хачатрян.

    В россиянине заинтересованы два неназванных клуба Серии А. «Аталанта» не против отпустить игрока.

    • Россиянин в «Аталанте» с 2020 года.
    • В этом сезоне у Миранчука 7 матчей.
    • Контракт игрока действует до 2025 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.12.2023 14:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      jsodndzknnf 21 час назад

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