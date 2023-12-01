Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Калешин раскрыл причину увольнения из «Акрона»

    Бывший главный тренер «Акрона» Евгений Калешин прокомментировал свою отставку из тольяттинского клуба.

    «Я хотел бы поставить точку, чтобы не было кривотолков, особенно среди болельщиков. Сама отставка является следствием эмоций и личных отношений между двумя лидерами: президентом и главным тренером. Я отвечаю за команду и веду ее, а он ведет клуб.

    Эмоциональная составляющая после матча с «Волгарем» была детонатором моего интервью. Оно получилось резонансным и явилось продолжением интервью с Казаковым, которое было накануне матча, и привело к разжигающему разговору с президентом.

    Если отмотать время назад, то, наверное, если бы мне удалось проявить меньше горячности, дипломатию и соблюсти какую-то субординацию – наш штаб продолжил работу. Но мне показалось в тот момент и в тех условиях, что я обязан был защищать команду, свою работу и работу тренерского штаба. Это такая ватерлиния, которая была пройдена и мосты были сожжены.

    Сейчас мы все уже уладили, переговорили и поняли, что это все не очень хорошо отразится на всех. Но что поделать. В тот момент были сказаны те слова, которые не должны были быть сказаны, и они послужили катализатором этого увольнения.

    Пока официального расторжения с клубом еще нет, и я являюсь его работником. По условия соглашения я пока не имею права вести никаких сепаратных переговоров с другими клубами.

    Поэтому дождемся, когда мы сможем официально и цивилизованно разойтись. И тогда, надеюсь, предложения [от других клубов] будут», – сказал Калешин.

    • «Акрон» после 20 туров занимает третье место в Первой лиге с 35 очками.
    • В прошлом сезоне команда добралась до финала Пути регионов Кубка России.
    • Калешин работал в «Акроне» с сентября 2022 года.

    Новости по теме
    «Акрон» хочет назначить вместо Калешина экс-тренера «Ростова» 1
    Список реформ российского футбола от Калешина 17
    Калешин прокомментировал разгром сборной Медиалиги
    Источник: Телеграм-канал ФНЛ с Ильёвым

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2023 09:36
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25398

      DOCTOR PENALTY 1 декабря, 13:27

      Какой дипломатичный текст получился, видимо Калешину МИД помогал. ))) *

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1726

      SLADE2019 1 декабря, 10:42

      Человек, просто-напросто хочет дальше продолжать тренировать, вот и старается углы сгладить. Вполне понятная для нас позиция.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5642

      Ziklop 1 декабря, 10:31

      иногда лучше промолчать, чтоб добиться результата!
      сам осознал что наворотил лишнего, почему нельзя исправить? вон политики переобуваются в течении часа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      jdufkdkd 1 декабря, 10:22

      ***
      - 1 0 0 % ставки на Футбольные События

      -Информация Не Прогнозы (Источник по Матчам)

      -Связаться с нами ;

      [email protected]

      -На данное Событие отдельный Большой Кфф Писать на Почту.Ближайший Матч ;

      Футбол Индонезия 11:00
      РАНС - Персебая
      Первый Тайм РАНС Забьет Да
      Кфф 1,90
      ***

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8535

      BarStep 1 декабря, 10:20

      Ээх, Женя, Женя.. Забыл совсем, что мама говорила тебе в детстве «Не всё, что ты думаешь, нужно произносить в слух» ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3169

      Suvorov71 > BarStep 1 декабря, 10:33

      Да уж, тут ты прав, как говорит мой бригадир: не надо ссать против ветра

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+