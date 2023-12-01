Калешин раскрыл причину увольнения из «Акрона»

Бывший главный тренер «Акрона» Евгений Калешин прокомментировал свою отставку из тольяттинского клуба.

«Я хотел бы поставить точку, чтобы не было кривотолков, особенно среди болельщиков. Сама отставка является следствием эмоций и личных отношений между двумя лидерами: президентом и главным тренером. Я отвечаю за команду и веду ее, а он ведет клуб.

Эмоциональная составляющая после матча с «Волгарем» была детонатором моего интервью. Оно получилось резонансным и явилось продолжением интервью с Казаковым, которое было накануне матча, и привело к разжигающему разговору с президентом.

Если отмотать время назад, то, наверное, если бы мне удалось проявить меньше горячности, дипломатию и соблюсти какую-то субординацию – наш штаб продолжил работу. Но мне показалось в тот момент и в тех условиях, что я обязан был защищать команду, свою работу и работу тренерского штаба. Это такая ватерлиния, которая была пройдена и мосты были сожжены.

Сейчас мы все уже уладили, переговорили и поняли, что это все не очень хорошо отразится на всех. Но что поделать. В тот момент были сказаны те слова, которые не должны были быть сказаны, и они послужили катализатором этого увольнения.

Пока официального расторжения с клубом еще нет, и я являюсь его работником. По условия соглашения я пока не имею права вести никаких сепаратных переговоров с другими клубами.

Поэтому дождемся, когда мы сможем официально и цивилизованно разойтись. И тогда, надеюсь, предложения [от других клубов] будут», – сказал Калешин.

«Акрон» после 20 туров занимает третье место в Первой лиге с 35 очками.

В прошлом сезоне команда добралась до финала Пути регионов Кубка России.

Калешин работал в «Акроне» с сентября 2022 года.

Новая игра: размытое фото футболиста и 6 попыток, чтобы его отгадать. Справитесь?