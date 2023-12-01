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    Личка назвал самый популярный клуб России

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сказал, что у «Спартака» больше всех болельщиков в России.

    «Самый популярный клуб России? «Динамо» (Москва). (Смеется). Но, если честно, я знаю, что у «Спартака» больше всех болельщиков в России. Поэтому правильно говорить – «Спартак». Хочу поблагодарить «Оренбург» – благодаря этой команде я вошел в российский футбол и сейчас тренирую топ-клуб – «Динамо». «Оренбург» навсегда в моем сердце», – заявил Личка.

    • Личка подписал контракт с «Динамо» 22 июня этого года на один сезон с возможностью пролонгации еще на два года при достижении определенных условий.
    • В нынешнем сезоне после 16 туров «Динамо» занимает третье место в РПЛ с 28 очками. Лидирует «Зенит» c 33 очками.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.12.2023 13:23
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +47

      WE ARE FOR PETER 16 часов назад

      Это уе спам впопулярный?)) точно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Алексей--google 22 часа назад

      Сине-бело-голубые
      набор цветов финишь конечно
      Это как нужно изголиться,чтобы подобрать подобие гардеробных цветов‍♂️

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20766

      NewLife 23 часа назад

      Немытые включают бакланов в число своих болельщиков и все равно не дотягивают до места в десятке)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +69367

      portero 1 декабря, 14:20

      Хороший мужик этот Личка!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2015

      Спартач80 1 декабря, 14:12

      А чего не все педикулёзные ублюдки ещё здесь, только переодетая мразь тимоти?...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4962

      шахта Заполярная > Спартач80 22 часа назад

      Так он питерский, на помойке живет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +643

      TIMOTHY > Спартач80 16 часов назад

      Ты говорят альтернативчик,давно облик сменил!? На какой дороге твоя точка по работе!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +643

      TIMOTHY > Спартач80 16 часов назад

      Вафел,ты

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      TIMOTHY 1 декабря, 13:35

      Хвалится не чем то! Играет команда в дворовый футбол! Популярность дутая,днищенская

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      TIMOTHY 1 декабря, 13:34

      То что у спама больше всех болел это факт! А вот какого эти болелы качества всем известно! Во всех уголках страны нагадили и опозорились! Грубые и неотесанные!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4962

      шахта Заполярная > TIMOTHY 22 часа назад

      Судя по твоей аве, тебя еще долго отесывать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1739

      Дубина 1 декабря, 13:28

      Спартак - так и есть!
      Потом кони!
      Про блекло-лазурных узнали о их существование недавно ( лет 12-14 назад).!!!

      4
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