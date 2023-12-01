Личка назвал самый популярный клуб России

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сказал, что у «Спартака» больше всех болельщиков в России.

«Самый популярный клуб России? «Динамо» (Москва). (Смеется). Но, если честно, я знаю, что у «Спартака» больше всех болельщиков в России. Поэтому правильно говорить – «Спартак». Хочу поблагодарить «Оренбург» – благодаря этой команде я вошел в российский футбол и сейчас тренирую топ-клуб – «Динамо». «Оренбург» навсегда в моем сердце», – заявил Личка.

Личка подписал контракт с «Динамо» 22 июня этого года на один сезон с возможностью пролонгации еще на два года при достижении определенных условий.

В нынешнем сезоне после 16 туров «Динамо» занимает третье место в РПЛ с 28 очками. Лидирует «Зенит» c 33 очками.

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