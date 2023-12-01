Личка назвал самый популярный клуб России

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сказал, что у «Спартака» больше всех болельщиков в России.

«Самый популярный клуб России? «Динамо» (Москва). (Смеется). Но, если честно, я знаю, что у «Спартака» больше всех болельщиков в России. Поэтому правильно говорить – «Спартак». Хочу поблагодарить «Оренбург» – благодаря этой команде я вошел в российский футбол и сейчас тренирую топ-клуб – «Динамо». «Оренбург» навсегда в моем сердце», – заявил Личка.