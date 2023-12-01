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Личка назвал самый популярный клуб России

1 декабря 2023, 13:23
6

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сказал, что у «Спартака» больше всех болельщиков в России.

«Самый популярный клуб России? «Динамо» (Москва). (Смеется). Но, если честно, я знаю, что у «Спартака» больше всех болельщиков в России. Поэтому правильно говорить – «Спартак». Хочу поблагодарить «Оренбург» – благодаря этой команде я вошел в российский футбол и сейчас тренирую топ-клуб – «Динамо». «Оренбург» навсегда в моем сердце», – заявил Личка.

  • Личка подписал контракт с «Динамо» 22 июня этого года на один сезон с возможностью пролонгации еще на два года при достижении определенных условий.
  • В нынешнем сезоне после 16 туров «Динамо» занимает третье место в РПЛ с 28 очками. Лидирует «Зенит» c 33 очками.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Оренбург Личка Марцел
Комментарии (6)
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Дубина
1701426502
Спартак - так и есть! Потом кони! Про блекло-лазурных узнали о их существование недавно ( лет 12-14 назад).!!!
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portero
1701429617
Хороший мужик этот Личка!!!!
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NewLife
1701434782
Немытые включают бакланов в число своих болельщиков и все равно не дотягивают до места в десятке)))
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Алексей--google
1701437920
Сине-бело-голубые набор цветов финишь конечно Это как нужно изголиться,чтобы подобрать подобие гардеробных цветов‍♂️
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