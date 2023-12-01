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    Радимов назвал народную команду – это не «Спартак»

    Бывший зенитовец Владислав Радимов не согласен, что «Спартак» – народная команда.

    – Вы согласны, что «Спартак» – народная команда?

    – Вообще не понимаю. Кто такая народная команда?

    – Команда, за которую болеет больше всего людей, например.

    – С чего вы взяли, что больше всех людей болеет за «Спартак»? Давайте пройдемся по стадиону и спросим у болельщиков, например, «Зенита» и «Динамо»: «Какой клуб в России самый популярный?» Как думаете, что ответят? Вы думаете, болельщики «Динамо» назовут красно-белый клуб? Я предполагаю, что народная команда России – «Зенит».

    – Почему?

    – А почему «Спартак»? Кто так считает? Чье это мнение? Это можно придумать к любой команде. Это субъективное мнение. За «Спартак» играли люди, которые работали на заводе? За «Зенит» тоже такие играли. А за ЦСКА – военные.

    • «Спартак» остается самым титулованным клубом России.
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
    • Петербуржцы и сейчас лидируют в таблице.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.12.2023 17:20
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    Комментарии75
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      Рейтинг: +203

      VPERDIV SPARTAK 3 часа назад

      Радимов прав,народная Зенит

      0
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      Рейтинг: +26

      Алексей-К-google 6 часов назад

      Ну хотя бы по тому Спартак народная команда, что поисковик однозначно на этот вопрос отвечает, а он основан на популярных ответах

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1182

      Цугундeр 6 часов назад

      Какая свара душевная..) Один бешеный медоед перегрыз всё стадо.

      3
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      Рейтинг: +19626

      paracetamol 14 часов назад

      Свинина - народная еда!

      2
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      Рейтинг: +2364

      Айболид 17 часов назад

      Нет народных команд в РПЛ . ВААПСЧЕ !
      А свиноте надо чтобы Путин сказал , что они "народные" - пусть уже успокоятся . Утомили уже .

      0
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      Рейтинг: +1023

      timon2401 > Айболид 16 часов назад

      Путин только бо.м.жам может помоготь...лишь только с его "приходом" о бом.ж.ах страна узнала что они вообще в природе существуют

      4
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      Рейтинг: +2364

      Айболид > timon2401 16 часов назад

      Ты .ули ещё не спишь ?! Мамка заругает .

      0
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      Рейтинг: +1913

      Кронштадт65 > timon2401 15 часов назад

      а чемпионство 84 года ? Учи мат часть

      0
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      Рейтинг: +1023

      timon2401 > Кронштадт65 15 часов назад

      ну да, единственное достижение до прихода В.В.П...речь то в выше сказанном о другом

      0
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      Рейтинг: +1913

      Кронштадт65 > timon2401 15 часов назад

      а спартачи в 90х аж прям на голову выше всех были

      0
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      Рейтинг: +1023

      timon2401 > Кронштадт65 14 часов назад

      и до 90х тож...основные конкуренты ЦСКА, Динамо Киев и другим, а вот Зенит увы .. только с правлением человека из Санкт-Петербурга ( ну наверное совпадение) стал тем кем стал

      1
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      Рейтинг: +2364

      Айболид > timon2401 14 часов назад

      КР сезона 98/99 . Жертва ЕГЭ , тебе же сказали - "учи матчасть"

      1
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      Рейтинг: +26

      Алексей-К-google > Айболид 57 минут назад

      ****** мама твоя раз сын свин... Спартак мясо, зенит *****, ЦСКА кони

      0
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      Рейтинг: +2364

      Айболид 17 часов назад

      Визг стоит несусветный ! Во рылы забегали . ))))))

      1
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      Рейтинг: +1023

      timon2401 17 часов назад

      дэбилом родился, дэбилом и помрет((

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      Рейтинг: +4962

      шахта Заполярная 18 часов назад

      Ну что это еще может сказать, скажет правду, окажется в Сочи.

      4
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      Рейтинг: +27

      YourFear > шахта Заполярная 17 часов назад

      Стринги Ещенко в грязной своей глотке стирать беги, а то своим очком в тарасовке будешь позировать, кокаиновая обезьяна тебя оформит

      1
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      Рейтинг: +15136

      Skull_Boy 18 часов назад

      Зенит не народная команда, а - ЧЕРНАЯ

      5
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      Рейтинг: +310

      Amorphis 18 часов назад

      Прогиб Буланова засчитан)

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