Радимов назвал народную команду – это не «Спартак»

Бывший зенитовец Владислав Радимов не согласен, что «Спартак» – народная команда.

– Вы согласны, что «Спартак» – народная команда?

– Вообще не понимаю. Кто такая народная команда?

– Команда, за которую болеет больше всего людей, например.

– С чего вы взяли, что больше всех людей болеет за «Спартак»? Давайте пройдемся по стадиону и спросим у болельщиков, например, «Зенита» и «Динамо»: «Какой клуб в России самый популярный?» Как думаете, что ответят? Вы думаете, болельщики «Динамо» назовут красно-белый клуб? Я предполагаю, что народная команда России – «Зенит».

– Почему?

– А почему «Спартак»? Кто так считает? Чье это мнение? Это можно придумать к любой команде. Это субъективное мнение. За «Спартак» играли люди, которые работали на заводе? За «Зенит» тоже такие играли. А за ЦСКА – военные.

«Спартак» остается самым титулованным клубом России.

«Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

Петербуржцы и сейчас лидируют в таблице.

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