Тен Хаг ответил критикам Онаны: «Андре – в топ-2 вратарей АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вступился за своего вратаря Андре Онану, которого критикуют за ошибки.
«У Андре сильный характер, он справится. В целом первые пять месяцев Онаны в «МЮ» получились успешными. По статистике он второй вратарь АПЛ – по проценту отраженных ударов, которые должны были стать голами», – цитирует тен Хага в твиттере Фабрицио Романо.
- 27-летний камерунец стоит 40 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ у него 13 матчей из 13, 16 пропущенных голов.
- Онана куплен летом у «Интера» за 50,2 миллиона евро.
Источник: «Бомбардир»