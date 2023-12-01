Тен Хаг ответил критикам Онаны: «Андре – в топ-2 вратарей АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вступился за своего вратаря Андре Онану, которого критикуют за ошибки.

«У Андре сильный характер, он справится. В целом первые пять месяцев Онаны в «МЮ» получились успешными. По статистике он второй вратарь АПЛ – по проценту отраженных ударов, которые должны были стать голами», – цитирует тен Хага в твиттере Фабрицио Романо.