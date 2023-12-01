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    • Тен Хаг ответил критикам Онаны: «Андре – в топ-2 вратарей АПЛ»

    Тен Хаг ответил критикам Онаны: «Андре – в топ-2 вратарей АПЛ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вступился за своего вратаря Андре Онану, которого критикуют за ошибки.

    «У Андре сильный характер, он справится. В целом первые пять месяцев Онаны в «МЮ» получились успешными. По статистике он второй вратарь АПЛ – по проценту отраженных ударов, которые должны были стать голами», – цитирует тен Хага в твиттере Фабрицио Романо.

    • 27-летний камерунец стоит 40 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ у него 13 матчей из 13, 16 пропущенных голов.
    • Онана куплен летом у «Интера» за 50,2 миллиона евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.12.2023 17:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5103

      Oldtrafford83 6 часов назад

      Сильный характер, но слабые лапки))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +597

      Damir07 17 часов назад

      Топ среди дырявых вратарей
      На первом месте ворота без вратаря на втором он ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2211

      Таврида 20 часов назад

      Второй вратарь в АПЛ и первый вратарь АПЛ в ЛЧ по пропущенным голам в группе. То есть колеблется где-то между первым и вторым местами в АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +124

      googlechromovvkontakte > Таврида 19 часов назад

      Ты то чо лезешь ? АПЛ в недружественной стране так то.

      0
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      Рейтинг: +132

      lisal > googlechromovvkontakte 19 часов назад

      А вы сударь че в РПЛ залазите, там же ватно для вас?

      3
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      ...
      Рейтинг: +2211

      Таврида > googlechromovvkontakte 18 часов назад

      Михалыч, а ты чё к нормальным людям лезешь, ты же педе.раст.

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      Рейтинг: +124

      googlechromovvkontakte > Таврида 18 часов назад

      Михалыч тута--https://bombardir.ru/profile/394991
      А ты из за своего болезненного интереса к недружественным странам так и в иностранные агенты попадешь.)))

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      Рейтинг: +2211

      Таврида > googlechromovvkontakte 17 часов назад

      Михалыч, то ты левые адреса даешь, жопа где ты сидишь, должна заканчиваться на .ua .us или на .uk. Но я знаю что ты казахстонский баранойоп, поэтому твой адрес baranoyob.kz, бггг

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