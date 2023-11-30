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    • В «Локомотиве» отреагировали на дисквалификацию Галактионова и Баринова

    В «Локомотиве» отреагировали на дисквалификацию Галактионова и Баринова

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал наказание для капитана команды Дмитрия Баринова и главного тренера Михаила Галактионова.

    • Баринова дисквалифицировали на 1 матч РПЛ реально и 1 условно.
    • Галактионова отстранили на 2 игры.
    • Оба пропустят встречу 17-го тура РПЛ против «Зенита».
    • Тренер не будет руководить «Локо» еще и в матче с «Уралом».

    «Решение вступило в силу, будем его выполнять. Учимся, развиваемся, идем дальше. Готовимся к двум очень важным матчам.

    Команда будет готова к игре с «Зенитом». У нас очень амбициозный коллектив: есть опытные ребята, есть молодые, но одни из лучших в стране по своему ампула. Есть и те, кто очень хотят себя проявить.

    На тренерской скамейке у нас есть специалисты, которые в этот непростой момент подстрахуют команду. Извлекаем уроки, учимся и идем вперед. Хочу обратиться и к болельщикам, попросить их – в непростой ситуации прийти на ближайший матч и поддержать команду»,– сказал Нагорных.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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