В «Локомотиве» отреагировали на дисквалификацию Галактионова и Баринова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал наказание для капитана команды Дмитрия Баринова и главного тренера Михаила Галактионова.

Баринова дисквалифицировали на 1 матч РПЛ реально и 1 условно.

Галактионова отстранили на 2 игры.

Оба пропустят встречу 17-го тура РПЛ против «Зенита».

Тренер не будет руководить «Локо» еще и в матче с «Уралом».

«Решение вступило в силу, будем его выполнять. Учимся, развиваемся, идем дальше. Готовимся к двум очень важным матчам.

Команда будет готова к игре с «Зенитом». У нас очень амбициозный коллектив: есть опытные ребята, есть молодые, но одни из лучших в стране по своему ампула. Есть и те, кто очень хотят себя проявить.

На тренерской скамейке у нас есть специалисты, которые в этот непростой момент подстрахуют команду. Извлекаем уроки, учимся и идем вперед. Хочу обратиться и к болельщикам, попросить их – в непростой ситуации прийти на ближайший матч и поддержать команду»,– сказал Нагорных.