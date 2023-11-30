В КДК РФС объяснили дисквалификацию Галактионова и Баринова

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал наказание для капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова и главного тренера команды Михаила Галактионова.

Баринова дисквалифицировали на 1 матч РПЛ реально и 1 условно.

Галактионова отстранили на 2 игры.

Оба пропустят встречу 17-го тура РПЛ против «Зенита».

Тренер не будет руководить «Локо» еще и в матче с «Уралом».

«Делегат матча подтвердил все записи. Галактионов оскорбительно высказался в адрес судейской бригады. Поговорили с Михаилом Михайловичем. Причина – эмоциональная оценка действий судейской бригады в концовке матча.

В данном случае мы приняли во внимание, что ранее к Галактионову не применялись спортивные санкции со стороны КДК РФС, но применили реальную санкцию, потому что нарушение носило публичный характер, флеш-интервью, плюс все было связано с грубой ненормативной лексикой, которая прозвучала практически на всю страну.

Согласно части 1 статьи 95 дисциплинарного регламента принято решение дисквалифицировать Галактионова на 2 матча РПЛ.

Запись в рапорте делегата и в протоколе: «После окончания матча Баринов высказал недовольство судейской бригаде: «Для всего футбола вы – позор». Дмитрия попросили объяснить, что он вкладывал в это слово. Баринов сказал, что это было на эмоциях. Он считает, что такое судейство недопустимо.

Мы спросили его, были ли после данного инцидента у него контакты с судьями, извинялся ли он перед арбитрами. Баринов сказал, что не извинялся. Его слова были произнесены в присутствии иных лиц, эпизод попал в публичное пространство и затрагивает деловую репутацию судей.

Мы считаем поведение Баринова оскорбительным. Судья и делегат определили соответствующие слова как оскорбительные. Но футболист не является рецидивистом. КДК РФС применил минимальную дисквалификацию», – объяснил Григорьянц.