Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • В КДК РФС объяснили дисквалификацию Галактионова и Баринова

    В КДК РФС объяснили дисквалификацию Галактионова и Баринова

    Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал наказание для капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова и главного тренера команды Михаила Галактионова.

    • Баринова дисквалифицировали на 1 матч РПЛ реально и 1 условно.
    • Галактионова отстранили на 2 игры.
    • Оба пропустят встречу 17-го тура РПЛ против «Зенита».
    • Тренер не будет руководить «Локо» еще и в матче с «Уралом».

    «Делегат матча подтвердил все записи. Галактионов оскорбительно высказался в адрес судейской бригады. Поговорили с Михаилом Михайловичем. Причина – эмоциональная оценка действий судейской бригады в концовке матча.

    В данном случае мы приняли во внимание, что ранее к Галактионову не применялись спортивные санкции со стороны КДК РФС, но применили реальную санкцию, потому что нарушение носило публичный характер, флеш-интервью, плюс все было связано с грубой ненормативной лексикой, которая прозвучала практически на всю страну.

    Согласно части 1 статьи 95 дисциплинарного регламента принято решение дисквалифицировать Галактионова на 2 матча РПЛ.

    Запись в рапорте делегата и в протоколе: «После окончания матча Баринов высказал недовольство судейской бригаде: «Для всего футбола вы – позор». Дмитрия попросили объяснить, что он вкладывал в это слово. Баринов сказал, что это было на эмоциях. Он считает, что такое судейство недопустимо.

    Мы спросили его, были ли после данного инцидента у него контакты с судьями, извинялся ли он перед арбитрами. Баринов сказал, что не извинялся. Его слова были произнесены в присутствии иных лиц, эпизод попал в публичное пространство и затрагивает деловую репутацию судей.

    Мы считаем поведение Баринова оскорбительным. Судья и делегат определили соответствующие слова как оскорбительные. Но футболист не является рецидивистом. КДК РФС применил минимальную дисквалификацию», – объяснил Григорьянц.

    Новости по теме
    В «Локомотиве» отреагировали на дисквалификацию Галактионова и Баринова
    Баринова и Галактионова дисквалифицировали – они пропустят матч с «Зенитом» 13
    Тикнизян рассказал, была ли драка между Дзюбой и Пиняевым
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:24
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19616

      paracetamol 28 секунд назад

      2 матча это мало!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3131

      Suvorov71 4 минуты назад

      Да все понимают , что помойные только обходными путями могут выиграть , через судью удалить игроков будующих сперников, покупка медалек и звездочек ну а почпортах и речи нет, вот только так, а по честному помойка питерская неможет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +657

      saf05 14 минут назад

      Газпром рулит !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2228

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Скоро и посмотреть на судью нельзя будет. Дискву влепят...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +621

      avera > LOKOfanatik19 1 час назад

      Ну да. Они срут и им все сходит. Один иванов сколько срал, и ничего, продолжает судить.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+