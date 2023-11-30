«Сочи» и «Крылья Советов сыграют в матче 17-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в субботу, 2 декабря.
- Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».
- Начало – в 16:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч «Сочи» – «Крылья Советов»
- победа «Сочи» – 2.70
- ничья – 3.40
- победа «Крыльев Советов» – 2.60
Источник: Бомбардир