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  • Лига чемпионов. «МЮ» не удержал 3:1 против «Галатасарая» (3:3) и остался в группе последним

Лига чемпионов. «МЮ» не удержал 3:1 против «Галатасарая» (3:3) и остался в группе последним

29 ноября 2023, 22:38
8

«Галатасарай» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ушел от поражения от «Манчестер Юнайтед». Стамбульцы уступали в два мяча.

Во всех трех голах «Галатасарая» поучаствовал Хаким Зиеш.

Турки занимают второе место в группе. Англичане – последнее. Впереди последний тур группы.

Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур

Галатасарай (Турция) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 3:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Гарначо, 11; 0:2 – Фернандеш, 18; 1:2 – Зиеш, 29; 1:3 – Мактоминей, 55; 2:3 – Зиеш, 62; 3:3 – Актюркоглу, 71.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Галатасарай
Комментарии (8)
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Красногорск_Фан
1701286797
Зиеш очень крут. Манкунианцы в римфу (не выиграли)
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MANCHESTER_RED_MAN
1701289905
Онана и пелистри - на выход
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mutabor0992
1701293435
Олени!
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Oldtrafford83
1701321153
Вчера испытал Испанский стыд(( Спасибо банана за ранний выход из ЛЧ)) Ощущение что он спит с ЭТХ ибо я не понимаю почему его продолжают ставить в калитку.
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zigbert
1701346082
Оборона обеих команд сыграла неудачно. Но голы один красивее другого. Стратегически ничья была выгодна Галатасараю но в концовке у Манчестера был хороший шанс одержать победу.
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