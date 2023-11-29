Лига чемпионов. «МЮ» не удержал 3:1 против «Галатасарая» (3:3) и остался в группе последним

«Галатасарай» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ушел от поражения от «Манчестер Юнайтед». Стамбульцы уступали в два мяча.

Во всех трех голах «Галатасарая» поучаствовал Хаким Зиеш.

Турки занимают второе место в группе. Англичане – последнее. Впереди последний тур группы.

Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур

Галатасарай (Турция) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 3:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Гарначо, 11; 0:2 – Фернандеш, 18; 1:2 – Зиеш, 29; 1:3 – Мактоминей, 55; 2:3 – Зиеш, 62; 3:3 – Актюркоглу, 71.

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